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Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.

05 Ekim 2020 Pazartesi 13:55
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Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

İngiltere'de Everton, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Atalanta, Almanya'da Leipzig, Fransa'da ise Rennes, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Premier Lig

Premier Lig'de sezona iyi başlayan Everton, sahasında Brighton'ı 4-2 yenerek 4'te 4 yapmayı başardı.

Milli futbolcular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in formasını giydiği Leicester City, evinde West Ham United'a 3-0 kaybederek ilk yenilgisini yaşadı.

Maç eksiği bulunan Aston Villa, sahasında son şampiyon Liverpool'u 7-2 gibi farklı bir skorla geçerek 3'te 3 yaptı. Liverpool, Premier Lig'de şampiyon olduktan sonraki sezonda 7 gol yiyen ilk takım olarak tarihe geçti.

Tottenham, Manchester United deplasmanında 6-1 galip gelerek haftanın diğer farklı sonucuna imza attı.

Leeds United'a konuk olduğu maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Manchester City, üst üste ikinci puan kaybına engel olamadı.

Ligde 12 puana sahip Everton, 9'ar puanlı Aston Villa, Leicester City, Arsenal ve Liverpool'un önünde zirvede yerleşti.

La Liga

Son şampiyon Real Madrid, Levante deplasmanında 3 puanı 2-0'lık skorla aldı.

Haftanın öne çıkan mücadelesinde Barcelona ile Sevilla, 1-1 berabere kaldı.

Evinde Villarreal ile 0-0'lık beraberliğe razı olan Atletico Madrid, art arda ikinci puan kaybını yaşadı.

Emre Mor ve Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta Vigo, Osasuna'ya deplasmanda 2-0 ile boyun eğdi.

La Liga'nın 5. haftası sonunda bir maç eksiği bulunan 10 puanlı Real Madrid, Real Betis'in bir puan önünde liderlikte yer aldı.

Serie A

Atalanta, 3. haftada ağırladığı Cagliari'yi 5-2 yenerek farklı galibiyetlerine devam etti.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği maçta Milan, sahasında Spezia'yı 3-0 yenerek Atalanta ile 3'te 3 yapan diğer bir takım oldu.

Haftanın dikkati çeken karşılaşmasında Lazio ile Inter 1-1 berabere kaldı.

Mert Müldür ve Kaan Ayhan'ı kadrosunda bulunduran Sassuolo, sahasında Crotone'yi 4-1 yendi. Mert Çetin ile Türk asıllı Alman oyuncu Koray Günter'in takımı Hellas Verona, Parma deplasmanında 1-0 kaybetti.

Juventus-Napoli müsabakası ise konuk ekibin kadrosundaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle Torino kentine gidememesinden dolayı oynanamadı.

Serie A'da 9 puana sahip Atalanta, Milan'ın önünde averajla liderliğe yükseldi.

Bundesliga

Son 8 yılın şampiyonu Bayern Münih, gol düellosuna sahne olan maçta Hertha Berlin'i 4-3'lük skorla geçti.

Sezona iyi başlayan Leipzig, Schalke 04 karşısında, ligin şampiyonluk adaylarından Borussia Dortmund da Freiburg önünde 4-0 galip geldi.

Bundesliga'da 3. hafta sonunda 7 puanlı Leipzig, Augsburg ve Eintracht Frankfurt'un önünde averajla liderliği ele geçirdi.

Ligue 1

Sezona iki yenilgiyle başlayan son 3 yılın şampiyonu Paris Saint-Germain (PSG), evinde Angers'yi 6-1 yenerek peş peşe 4. galibiyetine imza attı.

Milli futbolcular Mehmet Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın birer gol kaydettiği maçta Lille, Strasbourg deplasmanında 3-0 galip geldi.

Üst üste aldığı galibiyetlerle dikkati çeken Rennes, Reims karşısında 2-2'lik beraberliğe razı oldu ve 4 hafta sonra puan kaybetti.

Haftanın öne çıkan mücadelesinde ise Olympique Lyon ile Olympique Marsilya 1-1 berabere kaldı.

Ligue 1'de 6. haftanın ardından 14 puanlı takımlardan Rennes, atılan gol farkıyla Lille'in önünde zirvedeki yerini korudu.

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