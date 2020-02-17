Avrupa'nın devleri zirvede

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi. İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Juventus, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

PREMİER LİG

Lider Liverpool, 5 maçın oynandığı Premier Lig'in 26. haftasında Norwich'i deplasmanda 1-0 yenerek 25. galibiyetini aldı. Arsenal, evinde Newcastle'ı 4-0'lık skorla geçti. Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, geçen yıl nisan ayından bu yana ligde ilk kez rakip fileleri havalandırdı. Çağlar Söyüncü'nün oynadığı Leicester, Wolves deplasmanından beraberlikle döndü. Tottenham ise Aston Villa'ya konuk olduğu maçı 3-2 kazanarak art arda üçüncü galibiyetine ulaştı. Premier Lig'de Liverpool, 76 puanla zirvede yer aldı.

LA LİGA

Real Madrid, Okay Yokuşlu'nun forma giydiği Celta Vigo'yu konuk ettiği haftada 2-2 berabere kalarak 5 maç sonra puan kaybetti. Barcelona sahasında Getafe'yi 2-1 mağlup ederek Real Madrid'in puan kaybettiği haftada zirveye yaklaştı. Üst sıralarda yer alma mücadelesi veren Atletico Madrid ve Sevilla, haftayı birer puanla kapattı. La Liga'nın 24. haftası sonunda puanını 53'e çıkaran Real Madrid, liderliğini sürdürdü. Başkent ekibini, Barcelona bir puan geriden takip etti.

SERİE A

Juventus, evinde Brescia'yı 2-0 yendi ve liderliği Inter'den geri aldı. Şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın karşılaştığı maçta Lazio, sahasında Inter'i 2-1 mağlup etti. Ligde 16 hafta sonra mağlup olan Inter, ikinci yenilgisini yaşadı. Haftanın öne çıkan bir diğer maçında Atalanta, konuk ettiği Roma'yı 2-1'lik skorla geçti. Serie A'nın 24. haftasını Juventus, 57 puanla zirvede tamamladı. Lazio 56 puanla ikinci, Inter 54 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

BUNDESLİGA

Lider Bayern Münih, deplasmanda Köln'ü 4-1 mağlup etti. Ligde zirve takibini sürdüren takımlar da haftayı galibiyetle kapattı. Dortmund sahasında Frankfurt'u 4-0, Leipzig de evinde Werder'i 3-0 yendi. Mönchengladbach, deplasmanda Düsseldorf karşısında 4-1, Leverkusen ise Union'a konuk olduğu mücadeleyi 3-2 kazandı. Bundesliga'nın 22. haftası sonunda 46 puan toplayan Bayern Münih'i, 45 puanlı Leipzig, 42'şer puanlı Dortmund ve Mönchengladbach, 40 puanlı Leverkusen takip etti.

LİGUE 1

Liderlik koltuğunda oturan PSG, Amiens deplasmanında 4-4 berabere kalarak 5 hafta sonra puan kaybetti. Marsilya, Mehmet Zeki Çelik'in forma giydiği Lille'e konuk olduğu maçı 2-1 kazandı ve üst üste 3. galibiyetini aldı. Üst sıralarda kalma mücadelesi veren Rennes, Reims deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle döndü. PSG, Ligue 1'in 25. haftasının ardından 62 puanla liderliğini sürdürdü. Marsilya 52 Paris ekibinin arkasında yer aldı.