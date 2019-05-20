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Avrupa Orient Doğu ve Batı Dostluk Rallisi devam ediyor

Dünyanın en uzun rallilerinden Avrupa Orient Doğu-Batı Dostluk Rallisi’ne katılan Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü ekibi Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. yılı icin düzenlenen etkinliklere katıldı.

20 Mayıs 2019 Pazartesi 10:32
Avrupa Orient Doğu ve Batı Dostluk Rallisi devam ediyor
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1 Haziran’da Kuzey Kıbrıs’ta sona erecek olan ralli 11 Mayıs’ta Almanya’dan başlayıp Avusturya, Slovenya, Hırvatistan,Sırbistan, Romanya ve Bulgaristan geçip Türkiye’ye ulaştı.

Ankara’dan KKTC büyükelçisi Kemal Köprülü’nün katıldığı törenle uğurlanan ralliciler, Samsun’da 100. yıl coşkusuna ortak oldu.

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Ralli Türkiye’den sonra Gürcistan, İran’dan geçip tekrar Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu bölgesinden devam edecek ve Kuzey Kıbrıs’ta son bulacak.

Katılımcılar 29 Mayıs sabahı Girne Limanı’na gelecek ve rallinin son dört günü Kuzey Kıbrıs’ta yapılacak. Rallinin finali de 1 Haziran akşamı Girne Antik Limanı’nda olacak.

Ralliye Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nden Simavi Aşık, Güzin Aşık, Akın Demirağ, Argun Paralik, Görkem Sofuoğlu katılıyor. (BRT/MAIL)

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Son Güncelleme: 20.05.2019 10:34
Anahtar Kelimeler:
Avrupa
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