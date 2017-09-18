Avrupa Şampiyonu Slovenya

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2017) final maçında Sırbistan'ı 93-85 yenen Slovenya, altın madalyanın sahibi oldu.

Yarı finalde İspanya'yı eleyen Slovenya ile Rusya'yı saf dışı bırakan Sırbistan, milli takımlar düzeyinde Avrupa'nın en büyüğü olabilmek için karşı karşıya geldi.

Maçın ilk bölümünde Slovenya'nın Muric ve Doncic ile bulduğu sayılara Kuzmic ve Macvan ile cevap veren Sırbistan, 4. dakikayı 8-7 üstün geçti. Karşılıklı basketlerle devam eden maçta ilk periyot, 22-20 Sırbistan'ın üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci çeyrekte üstün bir oyun sergileyen Slovenya, Randolph ve Dragic'in kaydettiği sayılarla 11. dakikada 25-22 öne geçti. Prepelic, Doncic ve Dragic'in basketleriyle 11-0'lık seri yakalayan Slovenya, 15. dakikada farkı çift haneli sayılara çıkardı: 38-28. Sırbistan, Guduric'in üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetle 17. dakikada farkı 5 sayıya indirdi: 43-38. Kalan bölümde Dragic'in skorer oyunuyla etkili performansını sürdüren Slovenya, soyunma odasına 56-47 üstün gitti.

Sırbistan, maçın üçüncü çeyreğinde savunmada ve hücumda üstünlüğü ele geçirdi. Uyguladığı etkili savunma ile rakibinin birçok hücumdan boş dönmesini sağlayan Sırbistan, 8-0'lık seri yakalayarak 28. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 63-61. Sırbistan, son bölümde Bircevic ve Bogdanovic ile kritik dış isabetler bulsa da final periyoduna Slovenya'nın 71-67'lik üstünlüğüyle gidildi.

Maçın son periyodu büyük heyecana sahne oldu. Slovenya, maçın başından itibaren oldukça etkili bir mücadele sergileyen Dragic'in yorulmasıyla hücum etkinliğini yitirdi. Sırbistan, Macvan'ın pota altından kaydettiği sayılarla 36. dakikada skor üstünlüğünü ele geçirdi: 77-78. Ancak Prepelic, Randolph ve Nikolic'in sayılarıyla tekrar skoru lehine çeviren Slovenya, mücadelenin son 35 saniyesine 8 sayılık (90-82) avantajla girdi. Son bölümde Macvan'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden attığı baskete Blazic'in serbest atıştan bulduğu sayılarla cevap veren Slovenya, karşılaşmadan 93-85 galip ayrıldı.

Slovenya böylece Avrupa Basketbol Şampiyonası tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşarak büyük bir başarıya imza attı.

Başbakan Binali Yıldırım, müsabakayı Slovenya Başbakanı Miro Cerar, Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic ile Estonya Başbakanı Jüri Ratas ile locadan izledi.

Slovenya Milli Takımı'nın oyuncuları ve teknik heyetine altın madalyalarını Başbakan Binali Yıldırım, Slovenya Başbakanı Miro Cerar ve Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic verdi.



