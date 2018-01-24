Avrupa’da Türk derbisi

BRT Spor'un haberine göre, Yakın Doğu Üniversitesi daha önce kendi sahasında oynanan ilk maçı 72-61 kazanmıştı. Grubun iki iddialı takımın mücadele edeceği müsabaka, grubu ilk sırada bitirme adına büyük önem taşıyor.

İki Türk takımının karşı karşıya geleceği önemli müsabaka, bugün KKTC saati ile 19.00, TSİ ile 20.00’de, Metro Enerji Spor Salonu’nda oynanacak. Basketbolseverler heyecanlı mücadeleye, BRT 2 ve www.fiba.com web adresinden naklen takip edebilecekler.

Yakın Doğu Üniversitesi B Grubu’nda oynadığı 12 maçta, elde ettiği 10 galibiyet 2 mağlubiyetle birinci sırada yer alırken, Fenerbahçe de 9 galibiyet 3 mağlubiyetle ikinci sırada yer alıyor. Yakın Doğu Üniversitesi UMMC Ekaterinburg karşısında iki mağlubiyet alırken, Fenerbahçe Famila Schio, Perfumerias Avenida ve Yakın Doğu Üniversitesi karşısında yenilgiye uğradı.

Zafer Kalaycıoğlu: Playy-off’lara birinci sıradan gitmenin peşindeyiz

Fenerbahçe deplasmanında çıkacakları önemli müsabakayı değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, müsabakanın grubun en sert ve mücadele gücü yüksek maçlarından biri olacağını söyledi.

İki takımın da başarılı ve iyi basketbol oynadığını ifade eden Başantrenör Kalaycıoğlu, maçın grupta birinci veya üçüncü olmayı belirleyeceğini, bu nedenle de büyük önem taşıdığını belirtti.