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Aygın: “Spor kulüpleri için kaynak artırılacak”

Aygın, göreve gelmeleri halinde Girne Belediyesi bünyesinde Kültür ve Sosyal İşler Dairesi oluşturulması için çalışma başlatacaklarını belirtti.

15 Haziran 2018 Cuma 08:40
Aygın: “Spor kulüpleri için kaynak artırılacak”

Girne Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Sümer Aygın dün akşam Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü’nü ziyaret etti. Aygın, göreve gelmeleri halinde Girne Belediyesi bünyesinde Kültür ve Sosyal İşler Dairesi oluşturulması için çalışma başlatacaklarını belirtti.

Basın bürosundan verilen bilgiye göre, Aygın ziyaretinde spor kulüplerinin ihtiyaçlarının giderilmesi için projelerini paylaştı. Aygın “Ne yazıktır ki, elinde bu kadar arazi ve kaynak olan Girne Belediyesi yönetimi, son dört yıldır spor kulüplerini yalnız bırakmıştır” eleştirisinde bulundu.

Yönetime gelmeleri halinde spor kulüplerine ayrılan kaynakların arttırılacağını belirten Aygın, antrenman sahaları yapılması için kaynak ve projelerinin hazır olduğunu ifade etti. Aygın, spor kulüplerinin diğer alternatif spor kollarıyla ilgili de faaliyet gösterebilmesi için destekte bulunacaklarını kaydetti.

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Su sporları tesisleri ile kriket sahası gibi spor sahalarının yapılmasının da gerekli olduğunu ifade eden Aygın, kaya tırmanıcılığı gibi Girne’de yapılabilecek spor dallarıyla ilgilenen profesyonellerle bir araya gelerek kaynakların bu spor dalları için de seferber edilmesinin mümkün olduğunu belirtti. 

Aygın, “Dünyanın her yerinden sporcuların davet edilebileceği organizasyonlar yapmak mümkün” dedi.

Sümer Aygın, göreve gelmeleri halinde Girne Belediyesi bünyesinde Kültür ve Sosyal İşler Dairesi oluşturulması için çalışma başlatacaklarını da belirtti.

Aygın, “ülkedeki kulüplerin altyapısından yetişecek oyuncular” konusunun üzerinde çalışılması gerektiğine de işaret etti.

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