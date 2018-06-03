Aysu ve Sel gururlandırdı

Havadis Spor'un haberine göre, Kuzey Kıbrıs Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu’na bağlı sporculardan oluşan takımımız dün Filipinler’de gerçekleşen 2018 NAC Univers Dünya Şampiyonası’nda yarıştı.

Şampiyonada ülkemizi temsil eden kafilede, Federasyon Başkanı Ali Dahlarmeroğlu, Uluslararası Hakem ve Antrenör Neval Çelebioğlu Akgürgen, sporcular Aysu Dursun ve Sel Sarıtaş yer aldı.

Bikini kategorisinde Dünya şampiyonu

Sporcularımızın KKTC adına yarıştığı organizasyonda, kadınlarda Aysu Dursun “Bikini” kategorisinde 2018 NAC Dünya şampiyonluğunu elde etti.

Erkeklerde ise Sel Sarıtaş “Atletik” kategoride zorlu rakipleri karşısında 2018 NAC Dünya üçüncülüğüne ulaştı.