Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
103813
ALTIN
145.880
DOLAR
3.4960
STERLİN
4.7417
EURO
4.1864
Sonbahar enfeksiyonlarından korunmanın 7 yolu!
Ders zili çaldı enfeksiyon dönemi...
Maden suyunu bardaktan içmeyin!
Maden suyunu bardaktan içmeyin!
Çocuklar pes etmeyi 'ebeveynlerinden öğreniyor'
Sakın pes etmeyin!
Hamilelikte bulantı ve kusmaya dikkat
Hamilelikte bulantı ve kusmaya dikkat
iPhone 8 için 260 saat sıra bekledi!
iPhone 8 için 260 saat...

Aziz Yıldırım sıkı çalışıyor!

Aziz Yıldırım, üyelerle hem telefonla hem de yüz yüze görüşüyor.

22 Eylül 2017 Cuma 17:10
Aziz Yıldırım sıkı çalışıyor!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 2018’in Mayıs’ın da yapılacak kongrede yaşanacak olan başkanlık yarışına ciddi bir şekilde hazırlanıyor. Başkanlık yarışındaki rakibi Ali Koç’u çok ciddiye alan Yıldırım, neredeyse tüm mesaisini seçim çalışmalarına harcıyor. Yıldırım, üyelerle yoğun bir şekilde telefon trafiği yapıyor. Bazı üyelerle de yüz yüze görüşerek projelerini anlatıyor. Üye listelerini detaylı inceleyen Yıldırım, kendisini destekleyecek üyelerin aidatlarını zamanında ödemeleri konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor.

ŞAHENK VE ÜLKER’E İKNA TURLARI

Başkan Aziz Yıldırım, yeni üye alımlarını da takip ediyor. Yeni üyelerle yakından ilgileniyor. Yıldırım kongrenin Ramazan ayına gelecek olmasından dolayı katılımın da az olacağını düşünüyor. Bu nedenle kendisini destekleyecek üyelerin seçime katılımlarını sorunsuz bir şekilde sağlamak için ekstra çalışmalar yapıyor. Yıldırım oluşturacağı yeni yönetim kurulu konusunda da titiz bir çalışma içerisinde. Başkan Aziz Yıldırım, ünlü iş adamları Ferit Şahenk ve Murat Ülker’i yönetiminde yer alması için büyük bir çaba harcıyor. Yıldırım bu iki önemli ismi yönetimine dahil edip seçimde elini güçlendirmek istiyor.

19 YILDIR KOLTUKTA OTURUYOR

Sarı lacivertli kulüpte 15 Şubat 1998’de gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulda şu anda Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’nı yapan Vefa Küçük’ü sadece 1 oy farkla geçerek başkanlığa ilk kez seçilen Yıldırım, başkanlığında 19.yılını yaşıyor. Yıldırım 19 yıllık dönemde 12 kez girdiği seçimde de başkanlığa seçilmeyi başardı. Yıldırım Kasım 2013’te Mehmet Ali Aydınlar’a, Mayıs 2015’te ise Hulusi Belgü’ye fark atarak başkanlığa seçildi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Neymar, Cavani'den ve takımdan özür diledi
Neymar, Cavani'den ve takımdan özür diledi
Fenerbahçe ve Beşiktaş 345. randevuda
Fenerbahçe ve Beşiktaş 345. randevuda
Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) Türkiye'de!
Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) Türkiye'de!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim