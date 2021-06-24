Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a: Seni affetmem, seni bu seyirciyle göndereceğim

Eski Fenerbahçe Başkanı Yıldırım, Çırağan Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında kulübün önündeki başkanlık seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı. Ali Koç'u sert sözlerle eleştiren Yıldırım, "Seni affetmem, onu bil, seni bu seyirciyle göndereceğim" dedi.

Koç yönetimindeki Fenerbahçe'nin 'Anadolu takımı haline geldiği'ni ifade eden Yıldırım, "Ali Koç diyor ki 'Fenerbahçe'ye antrenör bulamıyorum' Her şey parayladır. Parayı verirsen gelirler. Sen bana ver 10 milyon euro, bak sana kimleri getiriyorum. Sen Koç'sun ya. Sen benim gibi babası öğretmen aile çocuğu değilsin. Sen Koç'sun, gereğini yap" şeklinde konuştu.

Yıldırım konuşma gerekçesini de, "Fenerbahçe'nin geleceğinde tehlike gördüğüm için konuşacağım. Kongrede gerekirse konuşma yapacağım. 16. madde kesinlikle geçmemeli. Her şeyi satıyor, yarın kulübü de satar. Bunun önüne geçmemiz lazım" sözleriyle ifade etti.

Sporx'in aktardığına göre, Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Ali Koç, ben şampiyonluk sözü vermedim diyor. Fenerbahçe'ye başkan olan, Fenerbahçeli herkes şampiyonluk sözü vermeye mecburdur. Biz şampiyon olamazsak başarılı değilizdir .

. Ali Koç, Beşiktaş ve Galatasaray'ın malı bizden fazla diyor. Beşiktaş'ın bir stadı var, bir de karşıda kamp tesisleri, Beşiktaş'ta bir apartman var. Galatasaray'ın yarısı Florya'da ait olan bir arsa, devletin yaptığı bir stat var.

Fenerbahçe'nin geleceğinde tehlike gördüğüm için konuşacağım. Kongrede gerekirse konuşma yapacağım. 16. madde kesinlikle geçmemeli. Her şeyi satıyor, yarın kulübü de satar. Bunun önüne geçmemiz lazım.

'Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim'

Ali Koç, sen Koç'luğunu bil. Vehbi Koç'un torunu, Rahmi Koç'un oğlusun. Sana gidip Darmstadt'tan Serdar almak yakışmaz. Bundan sonra sahnedeyim. Herkes serbest.

Ali Koç seni affetmem, onu bil, seni bu seyirciyle göndereceğim. Ali Koç bana yalancı deyip pantolonunu çekti.

Koç Ailesi'nin çocuğu. 151 milyon euro olur. 50 milyon dolar hibe ettin. Onu da bağış gibi kabul ettin. 292 trilyon da borç verdin, 30 milyon dolar. Ben 1998/99'da 30 milyon dolar nakit para verdim ve sildim. Kimse bilmez.

52 tane oyuncu aldın, para yok mu kulüpte. Batmış bu kulüp. 52 hoca, 6 antrenör aldın. Bonservislerine ne verdin.

Bugüne kadar sabrettim, artık sabretmem. Yanındaki adamlar, 'Aziz Yıldırım'a göstereceğim' diyor. Her gecenin bir sabahı var. Sustukça üstüme geliyorsunuz. Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim. Ben 30 senemi bu kulübe verdim. Korkuyorsunuz.

'Ali Koç, 3 Temmuz'un neresinde anlamadım'

Ali Koç'un içine Aziz Yıldırım ve arkadaşları kaçmış. Buradan söylüyorum. Lütfen bizi kendine rakip görme. Bizi içinden at. Bizimle rakip olman için 20 sene başkanlık yapman, şampiyonluklar kazanman, yıkıp yeniden stadyum, salon, tesis yapman lazım.

2006'da Denizli'yi yaşadık hep beraber, faciayı. FETÖ operasyonu orada başladı. Yine telefonlar şunlar bunlar. 2011'de de hapise gittik. Ben kendim için gittim arkadaşlarla beraber yattım. Orası çok güzeldi.

2009 yılında dünyanın en çok gelir getiren kulüpleri arasında 19. sıradaydık . Forbes bu manşeti attı, 'Aziz'in mucizesi' diye. 20 yılın takımı olduğumuzu söylüyorlardı ama 3 Temmuz işte. Ali Koç, 3 Temmuz'un neresinde anlamadım.

. Forbes bu manşeti attı, 'Aziz'in mucizesi' diye. 20 yılın takımı olduğumuzu söylüyorlardı ama 3 Temmuz işte. Ali Koç, 3 Temmuz'un neresinde anlamadım. Türkiye'ye. Darmstadt'tan Serdar alıyorsan bırak başkanlığı, kim istiyorsa o yapsın. Para yok diyorsan bırak kardeşim. Parası olan gelir. Parası olmayan da gelir yapar. Para para diyorsun sende para çok. Paran olmasa kimse seni seçmez.

Benim teklifim şu şimdi. Sayın Ali Koç, basketbol takımının yarın genel kurulda söyle. Ben de orada olacağım. Basketbol takımını, AŞ haline getiriyorum. Ben o AŞ'yi almaya talibim. Yarın da Obradovic'i getiririm.

2009 yılında dünyanın en çok gelir getiren kulüpleri arasında 19. sıradaydık. Forbes bu manşeti attı, 'Aziz'in mucizesi' diye. 20 yılın takımı olduğumuzu söylüyorlardı ama 3 Temmuz işte. Ali Koç, 3 Temmuz'un neresinde anlamadım.

diye. 20 yılın takımı olduğumuzu söylüyorlardı ama 3 Temmuz işte. Ali Koç, 3 Temmuz'un neresinde anlamadım. Bir şey söyleyeceğim de ayıp kaçacak. Koç'un çocuğuna bir şey söylemek istemiyorum. Rahmi Koç'a saygım var, çünkü hapishanede beni gelip ziyaret etti. Bir şey söylemeye çekiniyorum, vallahi çekiniyorum ama o çekinmiyor. Patavatsızca konuşuyor.

'Benimle yarışamazsınız, ben sokakta büyüdüm'

Ali Koç, Fenerbahçe'yi Anadolu takımı haline getirdi. Ali Koç diyor ki "Fenerbahçe'ye antrenör bulamıyorum." Her şey parayladır. Parayı verirsen gelirler. Sen bana ver 10 milyon euro, bak sana kimleri getiriyorum. Sen Koç'sun ya. Sen benim gibi babası öğretmen aile çocuğu değilsin. Sen Koç'sun, gereğini yap.

Sayın Başkan diyor ki, bir şey yapmak için yönetimde olmak mı lazım diyorsun. Baba sen konuşurken Totteham, Barcelona aram iyi diyorsun, oyuncu getirecek havası veriyorsun, 1 tane oyuncu gelmedi.

Mesut Özil, İrfan Kahveci. Kaça aldı, bilen var mı? Ben söylüyorum bak. 1 lira bugüne kadar bugün için federasyona ödeme göstermediler.

Kaça aldı, bilen var mı? Ben söylüyorum bak. 1 lira bugüne kadar bugün için federasyona ödeme göstermediler. Para yok, Fenerbahçe batmış ama sen 52 tane oyuncu alabiliyorsun. 30 milyon dolar parayla bunu hallediyorsun. Cocu'ya 1.5 milyon euro tazminat veriyorsun. Mourinho'yu getirsen daha iyiydi.

Başakşehir'den aldıkları İrfan'a Marsilya ve Galatasaray 4.5 milyon euro önerdi. Biz 11 milyon euro verdik. Beni yalanlamaya kalkmasınlar, evrakları koyarım önüne. Galatasaray 9 verdi diyorlar, Galatasaray'a gitmesin diye alıyorlar.

Ali Koç, benimle yarışamazsınız. Ben sokakta büyüdüm. Sen pamuklara sarılarak yaşadın. Biz çok dayak yedik, çok. Sen bunları yaşamadın.

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