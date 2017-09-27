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Babel tarihe geçti

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda RB Leipzig'i konuk ettiği maçta gol perdesini açan isim Ryan Babel oldu.

27 Eylül 2017 Çarşamba 11:10
Babel tarihe geçti

Hollandalı futbolcu, Vodafone Park'taki karşılaşmanın 11. dakikasında kaydettiği golle Beşiktaş'ı öne geçirdi.

Gruptaki ilk maçta Porto deplasmanında skoru 3-1'e getiren Ryan Babel, Beşiktaş formasıyla ilk iki Şampiyonlar Ligi maçında gol atmayı başaran ilk isim oldu.

Babel'in ayağından RB Leipzig ağlarını havalandıran Beşiktaş, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde Alman takımlarıyla beşinci karşılaşmasında ilk golünü attı.

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