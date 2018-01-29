Badmintonda şampiyonlar belirlendi

BRT Spor'un haberine göre, Federasyonumuz tarafından düzenlenen 15 yaş altı KKTC Şampiyonası 26-01-2018 Cuma günü yapıldı. 42 Sporcunun katıldığı turnuvaya, sporcu velilerinin ve izleyenlerin ilgisinin yüksek olması dikkatlerden kaçmadı. Saat 11.00’da başlayan karşılaşmalar saat 18.00’da düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. Gün boyunca çekişmeli ve heyecanı yüksek 5 kategoride toplam 53 maç oynandı. Özellikle tek erkekler ve tek bayanlar finalinin müthiş bir çekişmeye sahne olduğu turnuvada, erkelerde Yakın Doğu Üniversitesi adına yarışan Kaan Benli şampiyon olmayı başarırken, kızlarda ise Yakın Doğu Üniversitesi adına yarışan Nisan Asşehidoğlu şampiyon olmayı başardı. Turnuvada ödül töreni öncesinde bir konuşma yapan Federasyon Başkanımız Fırat DENİZ, yoğun bir katılımın gerçekleştiği turnuvada müthiş bir performans sergileyen tüm sporcuları, onları yetiştiren antrenörlere, şampiyona boyunca maçları yöneten hakemlere teşekkür etti. Sabahın ilk saatlerinden son maça kadar ilgiyle maçları izleyen velilere ve sporseverlere de teşekkür eden başkanımız DENİZ, turnuvaya gelen her sporcu çocuğun kendileri için birer şampiyon olduğunu bu vesileyle kazananın Kıbrıs Türk Badmintonunun olduğunu kaydetti.

15 Yaş Altı Sonuçları:

TEK ERKELER:

1. KAAN BENLİ

2. HÜSEYİN ATA ÇAĞA

3. BERKSAN ASŞEHİDOĞLU

TEK BAYANLAR:

1. NİSAN ASŞEHİDOĞLU

2. NEHİR ARSLAN

3. SEVİMNAZ ÇİFTLİKAĞASI

ÇİFT ERKEKLER:

1. KAAN BENLİ – HAZAN ALİ AKHİSAR

2. BERKSAN ASŞEHİDOĞLU – HÜSEYİN A. ÇAĞA

3. EMRE ERÇELİK – HÜSEYİN ŞAHALİ

ÇİFT BAYANLAR:

1. EVA REİLAN – EZGİ KOFALI

2. MELİSSA BEYAZ – NAZ DÜZGÜN

3. SEVİMNAZ ÇİFTLİKAĞASI – RABİA KADİROĞULLARI

KARIŞIK ÇİFTLER:

1. NİSAN ASŞEHİDOĞLU – VEDAT ÖZKIRAN

2. NEHİR ARSLAN – HASAN ALTAY

ÖNAY ERÇOBAN – BARAN B. NORO