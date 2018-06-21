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Baf Arıkan’a emanet

Baf Ülkü Yurdu olağan genel kurulu bu akşam 100’e yakın üyenin katılımıyla gerçekleştirildi.

21 Haziran 2018 Perşembe 08:59
Baf Arıkan’a emanet

BRT Spor'un haberine göre, Tek aday olarak seçime giren Erhan Arıkan üyelerin onayını alarak BÜY’nun yeni başkanı oldu.

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Avukat Osman İlker Zeki’nin divan başkanlığını yaptığı genel kurulda faaliyet ve mali raporlar oy birliği ile onaylanırken, geçen sezon 1.700.000 TL gideri olan kulübün 1.500.000 TL de geliri oldu.

170 bin TL ise dışardan Kulübün alacağı olduğu açıklandı. Eski başkanların ve teknik heyetin de katıldığı genel kurula tek başkan adayı olarak Genel Kurul’un önüne çıkan giren Erhan Arıkan, üyelerin onayıyla kulübün yeni başkanı seçildi.

Genel Kurula eski başkanlar ve kulübün ileri gelenlerinin katılması dikkatlerden kaçmazken, yeni Başkan Erhan Arıkan bu sezon alt yapılan gelen yetenekli gençlere şans vereceklerini ve alt yapıya ciddi şekilde önem vereceklerini açıkladı.

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