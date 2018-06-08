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Baf’ın radarında Arda ve Mehmet Göktaş var

Süper Lig’in Güzelyurt bölgesi takımlarından Baf Ülkü Yurdu, takımı yenileme çalışmalarına devam ediyor.

08 Haziran 2018 Cuma 09:15
Baf’ın radarında Arda ve Mehmet Göktaş var

Havadis Spor'un haberine göre, Kırmızı-yeşilli ekip, Arif Öztürk ve İltaç Keçeli’nin Gençlik Gücü’ne transferi sonrası takımdaki boşluları doldurmak için bazı isimlerle gayri resmi görüşmelere başladı. 20 Haziran’daki genel kurulundan sonra transferlerin resmiyet kazanacağı Baf Ülkü Yurdu’nda öncelik, Mehmet Göktaş ve Arda’ya verilmiş durumda. Son üç yıldır Yenicami’de forma giyen Mehmet Göktaş serbest transfer hakkına sahip oldu. Mehmet Göktaş önceliği kulübüne verse de Baf Ülkü Yurdu’nun ilgisi karşısında son kararını ilerleyen günlerde verecek.

Felix’in yerine Arda

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Baf diğer taraftan Göçmenköy’den Arda Sözcü’yü de gündemine aldı. Güzelyurt ekibi yurtdışı temasları olan ve yurt içinde Doğan Türk Birliği ile görüşen Felix’in belirsizliği sonrasında gol bölgesindeki boşluğu Arda ile doldurmayı hedefliyor. Arda geçen sezon Göçmenköy’in yine en önemli oyuncularından biri olmuştu.

BAF’ta genel kurul 20 Haziran’da

Baf Ülkü Yurdu’nda transfer çalışmaları genel kurul çalışmaları da sürüyor. Geçtiğimiz gün aldıkları karar ile olağan genel kurulunu 20 Haziran Çarşamba saat 20.00’de gerçekleştirecekleri öğrenildi. Mevcut başkan Mehmet Kadri’nin aday olmayacağı öğrenilirken, genel kurula tek aday olarak Erhan Arıkan’ın gireceği bildirildi.

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