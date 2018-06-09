Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
95876
ALTIN
186.619
DOLAR
4.4674
STERLİN
5.9907
EURO
5.2589
Sıcak su mu, soğuk su mu sağlıklı?
Sıcak su mu, soğuk su...
Ofiste stresin sebebi o olabilir!
Ofiste stresin sebebi o olabilir!
Kilo aldıkça bu risk artıyor!
Kilo aldıkça bu risk artıyor!
Karpuzu sakın böyle tüketmeyin!
Karpuzu sakın böyle tüketmeyin!
Hızlı yürümek ömrü uzatıyor
Hızlı yürümek ömrü uzatıyor
banner34

Baf’tan 2 genç takviye

Süper Ligin Güzelyurt temsilcilerinden Baf Ülkü Yurdu, Denizli’nin 23 yaşındaki iki genç oyuncusu İbrahim Hatay ve Okan Gün’ü bonservisli olarak dün renklerine bağladı

09 Haziran 2018 Cumartesi 09:50
Baf’tan 2 genç takviye

Havadis Spor'un haberine göre, Süper Lig’in Güzelyurt temsilcilerinden Baf Ülkü Yurdu, Denizli’den iki genç oyuncuyu dün renklerine bağladı.

Teknik Direktör Kemal Yürekli nezaretinde geçtiğimiz sezonu 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyet ile 45 puanla altıncı sırada kapatan Baf Ülkü Yurdu, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. 

Bu bağlamda kırmızı yeşilliler, BTM 1. Lig ekiplerinden Denizli’de forma giyen 23 yaşındaki iki oyuncu İbrahim Hatay ve Okan Gün’ü bonservisli olarak kadrosuna kattı.

banner39
Stoper mevkiinde forma giyen İbrahim ve sol kanat oyuncusu Okan, dün KTFF’de Baf Ülkü Yurdu formasını giyerek resmi imzaları attılar.

Joseph ve Lawal tamam, Felix belirsiz

Baf Ülkü Yurdu yönetimi, geçtiğimiz sezon takımda yer alan yabancı oyuncularını elde tutmaya çalışıyor.

Baf yönetimi, teknik adam Kemal Yürekli’nin raporu doğrultusunda Joseph ve Lawal ile yeni sezon için büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Felix konusunda ise henüz belirsizlik sürerken Baf yönetimi bu oyuncu ile yeniden iletişime geçerek anlaşma zemini yaratmaya çalışacak.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cihangir, Davulcu ile devam ediyor
Cihangir, Davulcu ile devam ediyor
Erenköy sahası ekildi
Erenköy sahası ekildi
Erhürman, Kenan Özer’le görüştü
Erhürman, Kenan Özer’le görüştü

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim