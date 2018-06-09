Baf’tan 2 genç takviye

Havadis Spor'un haberine göre, Süper Lig’in Güzelyurt temsilcilerinden Baf Ülkü Yurdu, Denizli’den iki genç oyuncuyu dün renklerine bağladı.

Teknik Direktör Kemal Yürekli nezaretinde geçtiğimiz sezonu 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyet ile 45 puanla altıncı sırada kapatan Baf Ülkü Yurdu, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Bu bağlamda kırmızı yeşilliler, BTM 1. Lig ekiplerinden Denizli’de forma giyen 23 yaşındaki iki oyuncu İbrahim Hatay ve Okan Gün’ü bonservisli olarak kadrosuna kattı.

Stoper mevkiinde forma giyen İbrahim ve sol kanat oyuncusu Okan, dün KTFF’de Baf Ülkü Yurdu formasını giyerek resmi imzaları attılar.

Joseph ve Lawal tamam, Felix belirsiz

Baf Ülkü Yurdu yönetimi, geçtiğimiz sezon takımda yer alan yabancı oyuncularını elde tutmaya çalışıyor.

Baf yönetimi, teknik adam Kemal Yürekli’nin raporu doğrultusunda Joseph ve Lawal ile yeni sezon için büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Felix konusunda ise henüz belirsizlik sürerken Baf yönetimi bu oyuncu ile yeniden iletişime geçerek anlaşma zemini yaratmaya çalışacak.