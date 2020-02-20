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Barca'ya Danimarkalı forvet

Barcelona Kulübü, 28 yaşındaki Braithwaite'in 18 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edildiğini duyurdu.

20 Şubat 2020 Perşembe 23:33
Barca'ya Danimarkalı forvet
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Barcelona Kulübü, 28 yaşındaki Braithwaite'in 18 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edildiğini duyurdu. Serbest kalma bedeli 300 milyon euro olarak belirlenen Danimarkalı futbolcuyla 30 Haziran 2024'e kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi. Kariyerine ülkesinin Esbjerg takımında başlayan Braithwaite, Fransa'da Toulouse, Bordeaux, İngiltere'de Middlesbrough'da oynadıktan sonra geçen sezon Leganes'e transfer olmuştu. Bu sezon Leganes'te 27 maça çıkan Braithwaite, 8 gol attı.

Anahtar Kelimeler:
Barcelona
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