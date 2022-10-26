Barcelona ve Bayern Münih UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu 5. maçında kozlarını paylaşacak. Barcelona'nın ev sahipliği yapacağı maçın detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Grupta oynanan ilk maçı Bayern Münih sahasında Lucas Hernandez ve Leroy Sane'nin attığı goller ile 2-0 kazanmıştı. Bayern Münih grupta oynadığı 4 maçınıda kazanarak 12 puan ile liderlik koltuğunda bulunuyor.

Barcelona grupta oynadığı 4 maçta 4 puan toplayarak 3. sırada yer alıyor. Barcelona'nın devler liginde yoluna devam etmek için kazanmaktan başka çaresi yok. Bu zorlu maçın detayları merak ediliyor.

Peki Barcelona - Bayern Münih maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevabı..

Barcelona - Bayern Münih maçı ne zaman?

Barcelona - Bayern Münih maçı 26 Ekim Çarşamba (bugün) saat 22.00'de oynanacak. Spotify Camp Nou Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Maç EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak..