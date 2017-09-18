Barcelona hocasından Arda'ya şok!

Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde, sakatlanan Ousmane Dembele'nin yerini dolduracak isimleri belirledi.

Dembele'nin en az 3 ay sahalardan uzak kalacağının açıklanması üzerine arayışlara giren Valverde, sezon başından beri olduğu gibi Arda Turan'ı pek düşünmüyor.

Marca'da yer alan habere göre; Valverde'nin ilk tercihi 23 yaşındaki Gerard Deulofeu olacak. Diğer tercihlerin ise Sergi Roberto, Denis Suarez ve Aleix Vidal gibi isimler olduğu belirtildi.

Geçen sezon başında kadroya katılan Paco Alcacer'in de adaylar arasında olduğu ancak Arda Turan ve Rafinha'nın pek düşünülmediği kaydedildi.

Sakatlığı süren Arda Turan, bu sezon resmi maçlarda henüz dakika alamadı. Milli futbolcu, geçtiğimiz sezon 30 maçta 13 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.

Kaynak: Sporx