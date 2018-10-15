Barcelona 'Yeni Lewandowski'yi istiyor

Barcelona, Luis Suarez'in alternatifini İtalya'da buldu. Katalan kulübü, Genoa'nın golcüsü Krzysztof Piatek'i mercek altına aldı.

Bu sezon İtalya Ligi’nde 7 maçta 9 gol atan Genoa’nın Polonyalı futbolcusu Piatek, Barcelona’nın gündeminde.

Katalan kulübü, Piatek ile yakından ilgileniyor. Barcelona’ya yakınlığıyla bilinen Mundo Deportivo gazetesine göre, kulübün sportif direktörü Ariedo Braida, bu sezon Piatek'i birkaç kez canlı olarak izledi.

Genoa'nın 'Yeni Lewandowski' olarak anılan Piatek için en az 60 milyon Euro isteyeceği ifade ediliyor. 23 yaşındaki Polonyalı forvet, bu sezon forma giydiği 9 resmi maçta 14 gole imza attı.