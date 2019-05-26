Barcelona’ya büyük şok! Rekora Valencia engeli

İspanya futbol Kral Kupası’nı, finalde Barcelona’yı 2-1 yenen Valencia kazandı.
Valencia 22. dakikada Kevin Gameiro ile 1-0 öne geçerken, 33. dakikada Rodrigo farkı ikiye çıkaran golü attı ve ilk yarıyı Barcelona 2-0 geride kapattı.
İspanya Kral Kupası'nı Barcelona'yı 2-1 yenen Valencia kazandı. Valencia böylece Barcelona'nın kupayı kazanması halinde kıracağı rekora da engel olmuş oldu.
İspanya futbol Kral Kupası’nı, finalde Barcelona’yı 2-1 yenen Valencia kazandı.
Valencia 22. dakikada Kevin Gameiro ile 1-0 öne geçerken, 33. dakikada Rodrigo farkı ikiye çıkaran golü attı ve ilk yarıyı Barcelona 2-0 geride kapattı.