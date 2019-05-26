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Barcelona’ya büyük şok! Rekora Valencia engeli

İspanya Kral Kupası'nı Barcelona'yı 2-1 yenen Valencia kazandı. Valencia böylece Barcelona'nın kupayı kazanması halinde kıracağı rekora da engel olmuş oldu.

26 Mayıs 2019 Pazar 08:21
Barcelona’ya büyük şok! Rekora Valencia engeli
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İspanya futbol Kral Kupası’nı, finalde Barcelona’yı 2-1 yenen Valencia kazandı.

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Lig şampiyonu Barcelona ile sezonu 4. sırada tamamlayan Valencia’yı karşı karşıya getiren final maçında Valencia’nın galibiyet golleri ilk yarıda geldi. Karşılaşmaya iyi başlayan Barcelona’nın ataklarını önleyen Valencia, uzun toplarla ve kontrataklarla gol aradı. Maçta ilk önemli pozisyon 5. dakikada yaşanırken, Valencia’dan Rodrigo Moreno’nun şutunda Barcelona’nın defans oyuncusu Gerard Pique kale çizgisi üzerinde müdahale ederek topun ağlara gitmesini engelledi.

Valencia 22. dakikada Kevin Gameiro ile 1-0 öne geçerken, 33. dakikada Rodrigo farkı ikiye çıkaran golü attı ve ilk yarıyı Barcelona 2-0 geride kapattı.

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