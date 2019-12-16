Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
'Karabasan'ı tetikleyen en önemli iki neden
'Karabasan'ı tetikleyen en önemli iki...
İşte anne adaylarının en çok merak ettiği o soru
İşte anne adaylarının en çok...
Bebeklerde balık yağı nasıl kullanılır?
Çocuklar doğdukları andan 3 yaşına...
Dünyanın en güzel kadını belli oldu!
Dünyanın en güzel kadını
2020'de burcunuzu neler bekliyor?
2020'de burcunuzu neler bekliyor?

Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sporting Lizbon oldu

16 Aralık 2019 Pazartesi 16:56
Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sporting Lizbon oldu

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar İsviçre'nin Lyon kentinde çekildi. Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden tek takım olarak kalan Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda Portekiz'in Sporting Lisbon takımıyla eşleşti.

İlk maç 20 Şubat'ta Lizbon'da, rövanş maçı ise 27 Şubat'ta İstanbul'da oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde diğer son 32 turu eşleşmeleri ise şöyle:

UEFA Avrupa Ligi eşleşmeleriTelif hakkıEPA
Image captionUEFA Avrupa Ligi eşleşmeleri

Kupada son 16 tur maçları 12 ve 19 Mart; çeyrek final maçları 9 ve 16 Nisan; yarı final maçları 30 Nisan ve 7 Mayıs'ta oynanacak.

Final maçının ise tarihi 27 Mayıs, yeri Polonya'nın Gdańsk kenti.

Şampiyonlar Ligi'nde dev eşleşme: Real Madrid-Manchester City

Öte yandan, Şampiyonlar Ligi'nde ise son şampiyon Liverpool, Atletico Madrid'le eşleşti.

Kupayı en çok kazanan Real Madrid'in rakibi ise Manchester City oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

Son 16 turu eşleşmeleri

Son 16 turunda ilk maçlar 18, 19, 25 ve 26 Şubat'ta; rövanş maçları ise 10, 11, 17 ve 18 Mart'ta oynanacak.

Çeyrek final maçlarının tarihleri 7, 8, 14 ve 15 Nisan.

Yarı final maçlarının tarihleri ise 28 ve 29 Nisan ile 5 ve 6 Mayıs.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final maçı 30 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu daha önce 2005'te unutulmaz bir Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmıştı.

Liverpool, 3-0 yenik duruma düştüğü maçta AC Milan'ı penaltı atışlarıyla yenerek kupayı müzesine götürmüştü.

Eski adı Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası olan Şampiyonlar Ligi'ni en fazla kazanan takım Real Madrid.

13 kez kupayı müzesine götüren Real Madrid'i, AC Milan (7) ve Liverpool (6) izliyor.

Anahtar Kelimeler:
UEFA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe’ye şok haber! Yıldız futbolcu sezonu kapattı
Fenerbahçe’ye şok haber! Yıldız futbolcu sezonu kapattı
KKTC futbol liglerinde günün sonuçları
KKTC futbol liglerinde günün sonuçları
Miroğlu anı maçı bugün
Miroğlu anı maçı bugün

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim