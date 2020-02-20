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Başakşehir turu zora soktu: 3-1

Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek Türk temsilcisi olan Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında deplasmanda Portekiz ekibi Sporting Lizbon'a 3-1 yenilerek tur şansını zora soktu.

20 Şubat 2020 Perşembe 23:26
Başakşehir turu zora soktu: 3-1
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Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek Türk temsilcisi olan Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında deplasmanda Portekiz ekibi Sporting Lizbon'a 3-1 yenilerek tur şansını zora soktu.

Jose Alvalade Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Sporting Lizbon, 3. dakikada Sebastian Coates'le 1-0 öne geçti. Sporar, 44. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı. Sporting Lizbon, 51. dakikada Luciano Vietto ile farkı 3'e çıkardı. Başakşehir, Edin Visca'nın 75. dakikada attığı penaltı golüyle farkı 2'ye indirdi. Kalan sürede başka gol olmadı ve Portekiz ekibi sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın rövanşı 27 Şubat Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

Anahtar Kelimeler:
BaşakşehirUEFA Avrupa Ligi
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