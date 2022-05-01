“Başarımız rastlantı değil”

RDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Rauf Denktaş, üniversitenin aldığı şampiyonluğun rastlantı olmadığının altını çizerek “çok büyük bir gurur yaşıyoruz, çok mutluyuz. Unilig’i kazanmak sadece bir şampiyonayı kazanmak değil aynı zamanda yaptığımız yatırımların ne kadar doğru olduğunu görmemiz açısından son derece anlamlı olmuştur” ifadelerini kullandı. Denktaş, üniversiteye bu haklı gururu yaşatan ekibe teşekkürlerini sunarken “RDÜ kısa sürede üniversite camiasında kendine haklı bir yer edinmiştir. Amacımız kaliteli ve dünya standarlarında eğitim verme konusunda da ülkemizin güzide üniversiteleri aradında yerimizi almaktır” diye konuştu.

Üniversite rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak da alınan şampiyonluktan büyük gurur ve mutluluk duyduğunu söyledi.

Bıçak “aldığımız bu şampiyonluk kesinlikle rastlantı değil, doğru yapılan işlerin sonucudur” derken “kuşku yok ki bu başarıda en büyük pay sahibi Mütevelli Heyeti Başkanımız Rauf Denktaş’a aittir” diye konuştu.

Bıçak “RDÜ olarak kaliteli eğitim için yatırımların yanı sıra altyapı, spor ve sosyal faaliyetlere de büyük yatırımlar yaptık. Dolayısıyla aldığımız bu şampiyonluk ne kadar doğru yolda olduğunuzun göstergesidir. Bu başarımızı henüz mezun vermemiş genç bir üniversite olarak yakalamamız bize büyük güç ve motivasyon vermiştir” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Bıçak sözlerinin devamında basketbol takımı antrenörü Aşil Hoca olmak üzere en değerli oyuncu seçilen Emmanuel ile smaç şampiyonu James’le birlikte tüm takıma teşekkür etti.