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“Başarımız rastlantı değil”

KKTC Üniversiteler Basketbol finalinde Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni 75-61 yenerek şampiyon olan Rauf Denktaş Üniversitesi’nde haklı bir gurur yaşanıyor. Henüz mezun vermeyen genç bir üniversitenin, ülkenin en köklü üniversitelerine karşı aldığı şampiyonluk hem üniversite çevresinde hem de KKTC Spor camiasında büyük yankı buldu.  

01 Mayıs 2022 Pazar 12:01
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“Başarımız rastlantı değil”

“Başarımız rastlantı değil”  

RDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Rauf Denktaş, üniversitenin aldığı şampiyonluğun rastlantı olmadığının altını çizerek “çok büyük bir gurur yaşıyoruz, çok mutluyuz. Unilig’i kazanmak sadece bir şampiyonayı kazanmak değil aynı zamanda yaptığımız yatırımların ne kadar doğru olduğunu görmemiz açısından son derece anlamlı olmuştur” ifadelerini kullandı. Denktaş, üniversiteye bu haklı gururu yaşatan ekibe teşekkürlerini sunarken “RDÜ kısa sürede üniversite camiasında kendine haklı bir yer edinmiştir. Amacımız kaliteli ve dünya standarlarında eğitim verme konusunda da ülkemizin güzide üniversiteleri aradında yerimizi almaktır” diye konuştu.  

Üniversite rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak da alınan şampiyonluktan büyük gurur ve mutluluk duyduğunu söyledi.  

Bıçak “aldığımız bu şampiyonluk kesinlikle rastlantı değil, doğru yapılan işlerin sonucudur” derken “kuşku yok ki bu başarıda en büyük pay sahibi Mütevelli Heyeti Başkanımız  Rauf Denktaş’a aittir” diye konuştu.  

Bıçak “RDÜ olarak kaliteli eğitim için yatırımların yanı sıra altyapı, spor ve sosyal faaliyetlere de büyük yatırımlar yaptık. Dolayısıyla aldığımız bu şampiyonluk ne kadar doğru yolda olduğunuzun göstergesidir. Bu başarımızı henüz mezun vermemiş genç bir üniversite olarak yakalamamız bize büyük güç ve motivasyon vermiştir” ifadelerini kullandı.  

Prof. Dr. Bıçak sözlerinin devamında basketbol takımı antrenörü Aşil Hoca olmak üzere en değerli oyuncu seçilen Emmanuel ile smaç şampiyonu James’le birlikte tüm takıma teşekkür etti. 

Anahtar Kelimeler:
Basketbol FinaliSporDoğu Akdeniz Üniversitesi
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