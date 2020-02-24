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Başbakan Demir Yumruğa başarı diledi

Basbakan Ersin Tatar, Boks Federasyonu Başkanı Yıltan Zabit ile "Demir Yumruk" lakaplı milli boksör Metin Turunç’u bugün makamında kabul etti.

24 Şubat 2020 Pazartesi 21:24
Başbakan Demir Yumruğa başarı diledi
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Basbakan Ersin Tatar, Boks Federasyonu Başkanı Yıltan Zabit ile "Demir Yumruk" lakaplı milli boksör Metin Turunç’u bugün makamında kabul etti.

Tatar, İngiltere’nin Leeds sehrinde 28 Şubat Cuma günü düzenlenecek olan profosyonel müsabakada ringe çıkacak olan milli boksöre başarı diledi.

İngiliz rakibi Ashley Barker ile Leeds bölgesinde kemer müsabakasına çıkacak olan Metin Turunç yarın adamızdan ayrılacak.

İngiltere yolculuğu öncesinde Başbakan Ersin Tatar milli boksörümüze başarılar diledi ve kemeri KKTC’de görmek istediğini belirterek, sporcumuzun bunu başarmak için elinden geleni yapacağına hiç şüphesi olmadığını vurguladı.

Boks Federasyon Başkanı Yıltan Zabit da Başbakan’a güzel dilekleri ve desteği için teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
Boks FederasyonuErsin Tatar
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