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Başbakan Erhürman, Yenicami-MTG Maçını İzledi

Cumhurbaşkanı Akıncı ve Başbakan Erhürman, Yenicami-MTG maçını izledi

06 Nisan 2019 Cumartesi 16:54
Başbakan Erhürman, Yenicami-MTG Maçını İzledi
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Tufan Erhürman, Yenicami ve Mağusa Türk Gücü (MTG) arasında oynanan K-PET Süper Lig futbol müsabakasını izledi. Erhürman’a eşi Nilden Bektaş Erhürman da eşlik etti.  

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Lefkoşa’da Atatürk Stadı’nda bugün saat 15.30’da başlayan maçı, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bazı milletvekilleri, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu ve çok sayıda futbol sever de izledi.

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Son Güncelleme: 06.04.2019 17:21
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemSporMaçFutbolYenicami-MTG MaçıBaşbakan Erhürman
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Ökkeş 2019-04-06 17:04:50

Tufan reisss

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