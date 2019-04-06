Başbakan Erhürman, Yenicami-MTG Maçını İzledi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Tufan Erhürman, Yenicami ve Mağusa Türk Gücü (MTG) arasında oynanan K-PET Süper Lig futbol müsabakasını izledi. Erhürman’a eşi Nilden Bektaş Erhürman da eşlik etti.
Son Güncelleme: 06.04.2019 17:21
Cumhurbaşkanı Akıncı ve Başbakan Erhürman, Yenicami-MTG maçını izledi
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Tufan Erhürman, Yenicami ve Mağusa Türk Gücü (MTG) arasında oynanan K-PET Süper Lig futbol müsabakasını izledi. Erhürman’a eşi Nilden Bektaş Erhürman da eşlik etti.
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