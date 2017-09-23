Başbakan Özgürgün, Kuzey Kıbrıs Rallisi’ni başlattı

Başbakan Hüseyin Özgürgün, sporun tüm alanlarda gelişmesine hükümet olarak yoğun destek verdiklerini söyledi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Özgürgün, Kuzey Kıbrıs Türk Otomobil Kurumu’nun organize ettiği Şeker Sigorta Ralli Şampiyonası’nın 5’inci ayağı olan “Gülgün Süt Kuzey Kıbrıs Rallisi”ni başlattı.

“RALLİNİN ULUSLARARASI DÜZEYDE OLMASI GURUR VERİCİ”

Başbakan Özgürgün, burada yaptığı açıklamada, “Rallinin uluslararası düzeyde olması gurur verici” dedi.

Sporun tüm alanlarda gelişmesine hükümet olarak yoğun destek verdiklerini kaydeden Başbakan Özgürgün, gençlerin daha iyi spor yapmalarına imkan sağlamak üzere ülkedeki spor altyapı tesislerinin geliştirilmesine ve organizasyonlara destek verdiklerini de belirtti.

Katılımcılara başarı dileyen ve rallinin kazasız tamamlanmasını dileyen Başbakan Özgürgün, etkinliğe katılmaktan mutlu olduğunu söyledi.

BAŞBAKAN YARDIMCISI, MALİYE BAKANI DENKTAŞ DA KATILIMCILARA BAŞARI DİLEDİ

Açılışa katılan, Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş da kazasız belasız bir yarış dileyerek, ralliyi düzenleyenleri ve katılımcıları kutladı.

RALLİ 3 GÜN SÜRECEK

Girne Dome Otel önünde dün akşam başlayan Kuzey Kıbrıs Türk Otomobil Kurumu’nun organize ettiği Şeker Sigorta Ralli Şampiyonası’nın 5’inci ayağı olan “Gülgün Süt Kuzey Kıbrıs Rallisi” 3 gün sürecek.