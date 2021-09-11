Künye
Kıbrıs 21
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ülkesine gönderilmeyi istedi
Ülkesine gönderilmeyi istedi
Gökhan Takımcılar cezaevine gönderildi
Gökhan Takımcılar hakkında karar açıklandı
Mahkemede tüm detaylar açıklandı
Mahkemede tüm detaylar açıklandı
Ortaköy'de cinsel saldırı!
Ortaköy'de cinsel saldırı!
Bir çanta telefonla Ercan'da yakalandı!
Bir çanta telefonla Ercan'da yakalandı!

Başbakan Saner kupa maçını izledi

11 Eylül 2021 Cumartesi 09:59
16 Okunma
Başbakan Saner kupa maçını izledi

Başbakan Ersan Saner, Mağusa Türk Gücü (MTG) ve Yenicami Ağdelen Kulubü (YAK) arasında oynanan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Ahmet Sami Topcan Süper Kupa Final karşılaşmasını izledi.

Maç sonrası yapılan ödül töreninde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner, takımlara kupa ve ödüllerini takdim etti.

Başbakan Ersan Saner, “ Gazimağusa’da aylar sonra güzel bir futbol maçı izledik. KTFF Ahmed Sami Topcan Süper Kupasını kazanan Mağusa Türk Gücü futbolcu , yönetici ve taraftarlarını içtenlikle kutlarım. Yenicami takımı ile yönetici ve taraftarlarını da ortaya koydukları dostça tutum ve mücadeleden dolayı tebrik ederim. Tüm takımlarımıza önümüzdeki hafta başlayacak lig karşılaşmalarında başarılar dilerim…” açıklamasını yaptı.

Anahtar Kelimeler:
Ersan SanerYenicami Ağdelen KulubüMağusa Türk Gücü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Süper Kupa MTG'nin oldu
Süper Kupa MTG'nin oldu
Zadeoğulları hayatını kaybetti
Zadeoğulları hayatını kaybetti
A Milli Takım'da Şenol Güneş dönemi sona erdi
A Milli Takım'da Şenol Güneş dönemi sona erdi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim