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Başbakan Tatar, MTG Yönetim Kurulunu kabul etti

Tatar, Koral Bozkurt Başkanlığındaki Mağusa Türk Gücü (MTG) Spor Kulübü yönetim kurulu üyelerini kabul ederek bir süre görüştü.

17 Eylül 2019 Salı 16:27
Başbakan Tatar, MTG Yönetim Kurulunu kabul etti

Başbakan Ersin Tatar, Koral Bozkurt Başkanlığındaki Mağusa Türk Gücü (MTG) Spor Kulübü yönetim kurulu üyelerini kabul ederek bir süre görüştü.

Başbakanlık Şeref salonunda gerçekleştirilen kabulde Bozkur Başbakan Ersin Tatar’a kulüp faaliyetleri ile ilgili bilgi verdi.

Kabul sonunda Koral Bozkurt ve yönetim kurulu üyeleri Başbakan Ersin Tatar’a futbolcuların imzasını taşıyan bir MTG forması, atkı ve flama da hediye etti.

(BRT/BB)

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Son Güncelleme: 17.09.2019 16:32
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemHaberKurulYönetimMtgTatar
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kafacılar 2019-09-17 16:40:29

Come on ERS..öğret bu adamlar nasıl kafa atılır

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