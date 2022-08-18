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Başbakan Ünal Üstel Dünya Şampiyonlarını Kabul Etti

18 Ağustos 2022 Perşembe 14:55
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Başbakan Ünal Üstel Dünya Şampiyonlarını Kabul Etti


Başbakan Ünal Üstel, KKTC Taekwondo Milli Takımı Sporcuları ile Başkan Eyüp Zafer Gökbilen’i kabul etti.

Bulgaristan’da Dünya Şampiyonasında başarılı sonuçlar elde eden Taekwondo Milli Takımını kutlayan Başbakan Ünal Üstel, gençlere şans verildiği zaman başarının geldiğini söyledi.

Başarının önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu söyleyen Başbakan Üstel, sporcuların şampiyonluk kazanmalarının gelecekte spora devam etmelerine katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Genç sporculara geleceğin büyükleri gözüyle bakmak gerektiğini dile getiren Başbakan Ünal Üstel, büyüdükleri zaman farklı alanlarda ülkeye yararlı bireyler olacaklarını kaydetti.

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