Başbakandan Buse’ye destek

Konuyla ilgili Başbakanlık’tan yapılan açıklamada; “Yüksek atlamadaki gururumuz Buse Savaşkan ile buluştuk. Hedefleri büyük. Bu hedeflere ulaşabilmesi için elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz…” denildi.
Son Güncelleme: 12.06.2018 09:31
Başbakan Tufan Erhürman, rekortmen atlet Buse Savaşkan’ı kabul etti.
Konuyla ilgili Başbakanlık’tan yapılan açıklamada; “Yüksek atlamadaki gururumuz Buse Savaşkan ile buluştuk. Hedefleri büyük. Bu hedeflere ulaşabilmesi için elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz…” denildi.