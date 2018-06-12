Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
95839
ALTIN
189.807
DOLAR
4.5471
STERLİN
6.0976
EURO
5.3604
Yumurtayı böyle tüketenler dikkat!
Yumurtayı böyle tüketenler dikkat!
Uzmanlar uyardı: Duşta su yerine bunu kullanın!
Duşta su yerine bunu kullanın!
Kadınlar sevdikleri erkekleri neden terk ederler?
Kadınlar sevdiği adamı neden terk...
Sıcak su mu, soğuk su mu sağlıklı?
Sıcak su mu, soğuk su...
Ofiste stresin sebebi o olabilir!
Ofiste stresin sebebi o olabilir!
banner34

Başbakandan Buse’ye destek

Başbakan Tufan Erhürman, rekortmen atlet Buse Savaşkan’ı kabul etti.

12 Haziran 2018 Salı 09:28
Başbakandan Buse’ye destek

banner39
Havadis Spor'un haberine göre, Başbakanlık’ta gerçekleşen görüşmede Erhürman, genç sporcuya destek sözü verdi.

Konuyla ilgili Başbakanlık’tan yapılan açıklamada; “Yüksek atlamadaki gururumuz Buse Savaşkan ile buluştuk. Hedefleri büyük. Bu hedeflere ulaşabilmesi için elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz…” denildi.

banner22
Son Güncelleme: 12.06.2018 09:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ocak, Turan Altay ile görüştü
Ocak, Turan Altay ile görüştü
Esentepe’nin stadı 17 yıl sonra yenileniyor
Esentepe’nin stadı 17 yıl sonra yenileniyor
Doğan Felix’i kaptı
Doğan Felix’i kaptı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim