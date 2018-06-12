Başbakandan Buse’ye destek

Başbakanlık’ta gerçekleşen görüşmede Erhürman, genç sporcuya destek sözü verdi.

Konuyla ilgili Başbakanlık’tan yapılan açıklamada; “Yüksek atlamadaki gururumuz Buse Savaşkan ile buluştuk. Hedefleri büyük. Bu hedeflere ulaşabilmesi için elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz…” denildi.