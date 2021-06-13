Basel Holding 2021 Ralli Şampiyonası’nın,ikinci günün lideri Fahri-Tan ikilisi oldu

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK) Basel Holding ana sponsorluğunda organize ettiği 2021 Ralli Şampiyonası’nın ikinci yarışı, Nesdersan.com Rallisi dün geçilen 3 etapla devam etti.

3 günlük programla organize edilen rallide dün iki kez Balıkesir etabının geçilmesinin ardından Cemsa Seyirci Özel Etabı geçildi ve rallinin ikinci günü tamamlandı.

19 ekibin start aldığı rallinin ikinci gününde birçok ekip sorun yaşadı. 12,5 kilometrelik zorlu Balıkesir etabında lastik patlatanlar da oldu, kaza yapanlar da.

Günün sonunda 3 etapta da en iyi dereceyi elde eden ‘Flat Out Rally Team’ ekibi Deniz Fahri-Serhan Tan ikilisi liderliğe oturdu.

Son şampiyon ‘Macila Rally Team’ ekibi Fikri Macila-Doğa Koyuncu ikilisinin ikinci sırada tamamladığı yarışın üçüncüsü ise takım arkadaşları Cahit Yetkili-Harun Çakır ikilisi oldu.

Sınıf N’de mücadele eden Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisinin genel klasmanda dördüncü sıraya yükseldiği ikinci günün Sınıf 1 lideri ise Buğur Kambillili-Niyazi Yorgancıoğlu ikilisi oldu.

BUGÜN SERDARLI, MERİÇ VE GÖRNEÇ ETAPLARI GEÇİLECEK

Rallide bugün, Serdarlı, Meriç ve Görneç Etapları ikişer kez geçilecek.

Dün sorun yaşayarak günü tamamlayamayan ekipler “Süper Ralli” haklarıyla bugün devam edecekler.

Servis alanının LTB park yerinde kurulacağı rallinin son günü, iki kez art arda geçilecek olan 12,8 kilometrelik Serdarlı Etabı ile başlayacak.

10.53 ve 11.56’da ilk aracın start almasıyla başlayacak olan Serdarlı Etabının ardından 12.49’ta Meriç Etabı geçilecek.

Servis arasının ardından günün ikinci kısmı 15.02’de geçilecek olan Meriç etabı ile başlayacak. Ardından iki kez, 16.05 ve 16.58’de Görneç etapları geçilecek ve ekipler özel etabı toplamı yaklaşık 85 kilometre olan 345 kilometrelik ralliyi noktalayacaklar.