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Basın toplantısına Zorro kıyafetiyle çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkarlarsa Zorro kostümü giyeceğini söyleyen Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Paulo Fonseca dediğini yaptı.

07 Aralık 2017 Perşembe 15:20
Basın toplantısına Zorro kıyafetiyle çıktı
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"Gruptan çıkarsak Zorro kıyafeti giyerim" diyen Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Paulo Fonseca, sözünü tuttu.

Manchester City ve Napoli'nin bulunduğu grupta yer alan ve gruptan çıkarsak 'Zorro' kıyafeti giyerim diyen Shakhtar'ın hocası Paulo Fonseca, Manchester City'i 2-1 mağlup ettikleri maç sonrası basının karşısına 'Zorro' kıyafeti giyerek çıktı.

Basın toplantısında konuşan Fonseca, "Kariyerimin en eğlenceli basın toplantısı. Bu gece ideal bir oyun oynadık. Savunmada çok disiplinliydik ve rakibin ataklarını kesmekte başarılıydık" dedi.

Grupta topladıkları 12 puanın başarılı bir sonuç olduğunu belirten Fonseca, "Sadece Shakhtar taraftarlarının değil bütün Ukrayna’nın takımımızla gurur duyduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

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