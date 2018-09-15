Basketbol dünyasının acı kaybı!

Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, Sacit Seldüz’ün vefat ettiği belirtilerek, “Sacit Seldüz’ün vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumun cenazesi ile ilgili bilgiler daha sonra açıklanacaktır. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.

Sacit Seldüz, bir dönem Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nın da antrenörlüğünü yapmıştı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye A Milli Basketbol Takımının eski oyuncularından Sacit Seldüz'ün vefatının ardından taziyelerini bildirdi. 1923 doğumlu Sacit Seldüz'ün profesyonel sporculuk kariyeri boyunca sadece A Milli Erkek Basketbol Takımında değil A Milli Voleybol Takımında da mücadele ettiğini hatırlatan TBF Başkanı Türkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Sacit Ağabey Türk basketbolunun temel taşlarını ören kuşağın, karakteriyle ve spor sevgisiyle örnek isimlerinden biriydi. Spora ve milli formaya olan tutkusu basketbol sınırlarını da aşan Sacit Ağabey'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sacit Ağabey'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve hem basketbol hem de voleybol camialarımıza başsağlığı diliyorum.”

Fenerbahçe de mesaj yayınladı

Fenerbahçe Kulübü de Sacit Seldüz’ün vefatı ile ilgili bir mesaj yayınladı. Resmi internet sitesinden yayınlanan mesaj şöyle:

“Fenerbahçemize hem basketbolda hem de voleybolda büyük katkılar sunmuş değerli spor adamı Sacit Seldüz'ün vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhum Sacit Seldüz'e Allah'tan rahmet; başta camiamız olmak üzere kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Not: Merhumun cenazesi ile ilgili bilgiler daha sonra açıklanacaktır.

Fenerbahçe Spor Kulübü”

Sacit Seldüz Hakkında

27 Mart 1923 doğumlu olan Sacit Seldüz, Vefa ve Fenerbahçe basketbol takımlarının kadrolarında yer aldı. Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımında antrenörlük de yapan Seldüz ayrıca, A Milli Erkek Voleybol Takımı’nda da oynadı.