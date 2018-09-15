Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
94760
ALTIN
236.384
DOLAR
6.1471
STERLİN
8.0504
EURO
7.1531
Okula isteksiz giden çocuğa nasıl davranmalı?
Okula isteksiz giden çocuğa nasıl...
Tembelliğin suçlusu bulundu… Bilim insanları: Boyutuna göre değişiyor
Tembelliğin suçlusu bulundu… Bilim insanları...
Kedisinden ölümcül bakteri kaptı
Kedisinden ölümcül bakteri kaptı
Çift olarak toplam 200 kilo verdiler!
Çift olarak toplam 200 kilo...
Telefonlardaki kulaklık girişi tarih oluyor
Telefonlardaki kulaklık girişi tarih oluyor

Basketbol dünyasının acı kaybı!

Türkiye'nin eski milli basketbolcusu Sacit Seldüz'ün 95 yaşında vefat ettiği bildirildi. Sacit Seldüz'ün vefatının ardından TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Fenerbahçe Kulübü, başsağlığı mesajı yayınladı.

15 Eylül 2018 Cumartesi 15:48
Basketbol dünyasının acı kaybı!

Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, Sacit Seldüz’ün vefat ettiği belirtilerek, “Sacit Seldüz’ün vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumun cenazesi ile ilgili bilgiler daha sonra açıklanacaktır. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.

Sacit Seldüz, bir dönem Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nın da antrenörlüğünü yapmıştı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye A Milli Basketbol Takımının eski oyuncularından Sacit Seldüz'ün vefatının ardından taziyelerini bildirdi. 1923 doğumlu Sacit Seldüz'ün profesyonel sporculuk kariyeri boyunca sadece A Milli Erkek Basketbol Takımında değil A Milli Voleybol Takımında da mücadele ettiğini hatırlatan TBF Başkanı Türkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Sacit Ağabey Türk basketbolunun temel taşlarını ören kuşağın, karakteriyle ve spor sevgisiyle örnek isimlerinden biriydi. Spora ve milli formaya olan tutkusu basketbol sınırlarını da aşan Sacit Ağabey'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sacit Ağabey'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve hem basketbol hem de voleybol camialarımıza başsağlığı diliyorum.”

Fenerbahçe de mesaj yayınladı

Fenerbahçe Kulübü de Sacit Seldüz’ün vefatı ile ilgili bir mesaj yayınladı. Resmi internet sitesinden yayınlanan mesaj şöyle:

“Fenerbahçemize hem basketbolda hem de voleybolda büyük katkılar sunmuş değerli spor adamı Sacit Seldüz'ün vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhum Sacit Seldüz'e Allah'tan rahmet; başta camiamız olmak üzere kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Not: Merhumun cenazesi ile ilgili bilgiler daha sonra açıklanacaktır.

Fenerbahçe Spor Kulübü”

Sacit Seldüz Hakkında

27 Mart 1923 doğumlu olan Sacit Seldüz, Vefa ve Fenerbahçe basketbol takımlarının kadrolarında yer aldı. Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımında antrenörlük de yapan Seldüz ayrıca, A Milli Erkek Voleybol Takımı’nda da oynadı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Herkes onu konuşuyor! Asgari ücretle...
Herkes onu konuşuyor! Asgari ücretle...
Süper Kupa Yenicami’nin
Süper Kupa Yenicami’nin
Topaloğlu Kupası, Türk Ocağı’nın (2-0)
Topaloğlu Kupası, Türk Ocağı’nın (2-0)

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim