Basketbolcular battaniye çaldı diye uçaktan atıldı!

İngiliz Guardian gazetesine göre, olay Noel arifesinde Dallas-Fort Worth Havalimanı'nda meydana geldi.

American Airlines'ın yan kuruluşu Envoy Airs'in Güney Dakota'ya bağlı Sioux Falls seferini yapacak uçakta, NBA ekibi Memphis Grizzlies'in NBA G-Ligi'nde mücadele eden yan takımı Memphis Hustle takımının oyuncuları Marquis Teague ve Trahson Burrell de vardı.

Ancak uçuş görevlisi iki siyah oyuncuyu birinci sınıf bölmeden battaniye çalmakla suçlayınca oyuncular kalkıştan önce uçaktan zorla indirildi.

Memphis Hustle takımının yardımcı koçu Darnell Lazere, olayın ırkçılık vakası olduğuna inandığına ilişkin tweet attı.

Lazare "2017'deyiz ve American Airlines'ın bir uçuş görevlisi 2 genç siyah atleti 1. sınıfta kullanılan battaniyelerle görünce ilk söylediği 'Bunu çaldın mı?' oluyor. İnsanlara bir sonuca varmadan önce gerçekleri bulmalarını öğretseniz nasıl olur?" ifadelerini kullandı