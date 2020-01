Basketbolda All-Star şöleni başladı!

All Star 2020 başladı. Türkiye basketbol yıldızlarını bir arada izlemek isteyenlerin ekran başına kilitleneceği 2020 All Star keyifli bir gün yaşatacak. All Star maçı yanı sıra smaç yarışması ve üçlük yarışması da yapılacağı organizasyonu şifresiz olarak canlı yayın haberimizden takip edebilirsiniz. 2020 All Star'a ait tüm detaylar haberimizin içerisinde...