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Basketbolda All-Star şöleni başladı!

All Star 2020 başladı. Türkiye basketbol yıldızlarını bir arada izlemek isteyenlerin ekran başına kilitleneceği 2020 All Star keyifli bir gün yaşatacak. All Star maçı yanı sıra smaç yarışması ve üçlük yarışması da yapılacağı organizasyonu şifresiz olarak canlı yayın haberimizden takip edebilirsiniz. 2020 All Star'a ait tüm detaylar haberimizin içerisinde...

19 Ocak 2020 Pazar 17:02
Basketbolda All-Star şöleni başladı!

Türkiye basketbol ligindeki yıldızlarının bir araya geldiği İNG All Star 2020 başladı. Basketbol Süper Ligi'nin yıldız isimlerinin mücadelesine sahne olacak maçta Anadolu Efes’in ABD’li yıldızı Shane Larkin “Kırmızı Takım”ın, Fenerbahçe Beko’nun Fransız yıldızı Nando De Colo ise “Beyaz Takım”ın kaptanlığını üstlendi. Muhteşem maçın yanı sıra; 3 Sayı Yarışması ve Smaç Yarışması gibi etkinlikler basketbolseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Yarışmaları izlemek isteyenler için haberimizin içerisinde  All Star 2020 canlı izle bağlantısı bulunuyor.A

İNG ALL STAR 2020 CANLI İZLE

 ALL STAR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki 2020 All Star Etkinliği, saat 14.00'te başlayıp, tivibu Spor 2 ve A Spor'dan yayınlanıyor. Etkinlikte yetenek, 3 sayı ve smaç yarışmalarının ardından saat 16.30'da All-Star maçı oynanacak.

ALL STAR TAKIMLARI BELLİ OLDU

Sinan Erdem Spor Salonu´nda yapılacak ING All-Star 2020´de Anadolu Efes´ten Shane Larkin, Kırmızı Takım ve Fenerbahçe Beko´dan Nando De Colo da Beyaz Takım’ın kaptanlığını yapacak.

De Colo ve Larkin´in yaptığı seçimlerle oluşan takım kadroları şu şekilde:

Kırmızı Takım: Vasilije Micic, Sertaç Şanlı, Shaq McKissic, Zach Auguste, Archie Goodwin, Emanuel Terry, Yiğit Arslan, Metecan Birsen, Christopher Jones, Andrew Andrews, Berk Uğurlu

Beyaz Takım: Derrick Williams, Melih Mahmutoğlu, Amath M’Baye, Moustapha Fall, Jordon Crawford, Şehmes Hazer, Devin Williams, Robert Golden, Elmedin Kikanovic, Andrew Crawford, Doğuş Özdemiroğlu

All-Star maçının yanı sıra; 3 Sayı Yarışması, Smaç Yarışması, Ben Fero konseri ve birçok etkinliğin de gerçekleşeceği ING All-Star 2020 organizasyonu, 19 Ocak Pazar günü saat 14.00’te start alacak.

Anahtar Kelimeler:
BasketbolAll-Star
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