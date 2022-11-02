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Basketbolda heyecan devam ediyor

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen gelişim liglerinde heyecan devam ediyor. 

02 Kasım 2022 Çarşamba 22:29
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Basketbolda heyecan devam ediyor



Erkekler U20 Ligi’nde üçüncü hafta bu akşam oynanan maçla tamamlanırken, 3’er maçlarını da kazanan Koopspor ile YDÜ zirveyi paylaşan ekipler oldular. Ligde 3 maç sonunda Soyerspor ve Akdeniz Spor Birliği henüz galibiyetle tanışamazken, GAÜ’nün 2, MGA’nın ise 1 galibiyeti bulunuyor.

Çekişmeli maçın galibi GAÜ:  74-58
Ligin üçüncü haftasının açılış maçı önceki akşam Akdeniz Spor Birliği ile GAÜ arasında Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynandı. İlk yarısı başa baş giden mücadelenin özellikle üçüncü çeyreğinde rakibine ciddi üstünlük sağlayan GAÜ, son çeyreğe 14 sayı üstün girdi. Farkın erimesine izin vermeyen GAÜ, mücadeleden 74-58 üstün ayrılarak ligdeki ikinci galibiyetini elde etti.
Takımın en etkili oyuncuları arasında yer alan Aykut Fidansoy bu maçta da etkili bir performans ortaya koyarken maçı 24 sayı, 7 ribaunt, 6 asist ve 28 verimlilik puanı ile tamamladı. Akdeniz Spor Birliği’nin en etkili oyuncusu 21 sayı 13 ribaunt ile maçı tamamlayan Mustafa Efe Sarıbaş oldu.

Koopspor 3’te 3 yaptı: 116-36
Erkekler U20 Ligi’nin üçüncü haftasının bir diğer maçı Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynandı. Koopspor ile Soyerspor takımlarının mücadelesinde kazanan Koopspor oldu. Üstün bir oyun ortaya koyan Lefkoşa ekibi kısa sürede istediği farkı yakaladı ve rakibini mağlup ederek yenilgisiz gidişini sürdürdü. Koopspor’da Kaan Öztoprak 23, Arda Göztaşı 22 ve Halil Çetinyay 20 sayı ile takımın skor yükünü çeken oyuncuların başında geldi. Soyerspor’da en çok sayı atan oyuncu 8 sayı ile maçı tamamlayan Cem Mayda oldu.

YDÜ Mağusa’da galip: 104-65
Lige 2 galibiyetle başlayan YDÜ, zorlu Mağusa deplasmanından galip dönerek zirve ortaklığını sürdürdü. MAGEM Arena’da MGA karşısına çıkan Lefkoşa ekibi maçı ilk periyottan koparacak farkı yakaladı ve bunu sonuna kadar götürerek 104-65’le salondan galip ayrıldı.
YDÜ’de gecenin en etkili ismi 19 sayı üreten Doruk Önet olurken, Refet Kaamustafaoğlu 15 sayı 10 ribaunt, Necat Recep Oğur ise 10 sayı 11 ribaunt ile maçı tamamladı. MGA’nın en skorer ismi ise 16 sayı atan Ulaş Hüseyin Ömer oldu.

U20 Ligi Puan Durumu:
Takım        O    G    M    P
1-YDÜ        3    3    -    6
2-Koopspor    3    3    -    6
3-GAÜ        3    2    1    5
4-MGA        3    1    2    4
5-Akdeniz SB    3    -    3    3
6-Soyerspor    3    -    3    3

U20 Ligi 4.Hafta Programı:
5 Ekim Cumartesi
YDÜ-GAÜ        14.00/ RA-25 Spor Salonu

8 Ekim Salı
Soyerspor-Akdeniz    21.00/ Atatürk Spor Salonu

9 Ekim Çarşamba
MGA-Koopspor        20.00/ MAGEM Arena

Anahtar Kelimeler:
BasketbolSpor
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