Künye
Kıbrıs 21
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Bir kişiyi ciddi şekilde darp ettiler
Bir kişiyi ciddi şekilde darp...
İşlediği suçtan cezaevine gönderildi
İşlediği suçtan cezaevine gönderildi
Kavgada bir kişiyi ağır yaraladı
Kavgada bir kişiyi ağır yaraladı
Üzerinden kokain çıktı!
Üzerinden kokain çıktı!
Makatından uyuşturucu çıktı
Makatından uyuşturucu çıktı
banner107

Basketbolda yeni sezon başladı

KKTC Basketbol Federasyonu geniş bir takvime yaydığı ve özellikle gelişim liglerine özel önem verdiği 2021-2022 sezonunu Kadınlar U17 Ligi finalini oynatarak 10 gün önce tamamlarken, 2022-2023 sezonunu bu akşam oynanan Erkekler U20 Ligi maçları ile açtı.

18 Ekim 2022 Salı 22:30
10 Okunma
Basketbolda yeni sezon başladı



Erkekler U20 Ligi ile birlikte Erkekler U15 Ligi de 21 Ekim Cuma akşamı start alacak.
Toplam 6 takımın yer aldığı Erkekler U20 Ligi’nin açılış maçı Soyerspor ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) arasında Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynandı.

Açılış maçı YDÜ’nün
Soyerspor ile YDÜ arasında oynanan maçın kazananı 115-39’luk skor ile YDÜ oldu. Necat Recep Oğur’un 18, Rafet Karamustafaoğlu’nun 17 ve Enes İmralı’nın 15 sayı attığı YDÜ, tüm periyotlarda rakibine üstünlük sağladı. Soyerspor’da ise Cem Mayda 10 sayı üreterek takımı adına en fazla sayı atan oyuncu oldu.

Koopspor iyi başladı
Gecenin ikinci maçında Koopspor ile Akdeniz Spor Birliği karşılaştı. Mücadelenin galibi 82-47’lik skor ile Koopspor oldu. Lefkoşa ekibinin en etkili ismi 34 sayı ve 40 verimlilik puanı ile oynayan Halil Çetinyay oldu. Dora Akarsu 18, Arda Göztaşı 14 ve Kaan Öztoprak 11 sayı üreterek çift haneli rakamlara ulaştılar. Akdeniz Spor Birliği’nin en skorer ismi ise 12 sayı atan Mustafa Efe Sarıbaş oldu.

Cuma akşamı MGA-GAÜ oynayacak
Erkekler U20 Ligi’nde 21 Ekim Cuma akşamı Mağusa Gelişim Akademisi ile Girne Amerikan Üniversitesi karşı karşıya gelecek. İlk haftanın kapanış maçı MAGEM Arena’da saat 19.00’da başlayacak.

İlk devresi 5 hafta sürecek olan Erkekler U20 Ligi’nde Basketbol Federasyonu tarafından açıklanan 2. ve 3. Hafta maç programı:

2.HAFTA
22 Ekim 15.00 YDÜ-Akdeniz S. B. YDÜ RA-25
24 Ekim 20.00 GAÜ-Koopspor Ertuğrul Apakan S.S.
25 Ekim 20.00 Soyerspor-MGA Atatürk Spor Salonu

3.HAFTA
31 Ekim 21.00 Akdeniz S.B-GAÜ Ertuğrul Apakan S.S.
1 Kasım 21.00 Koopspor-Soyerspor Atatürk Spor Salonu
2 Kasım 20.00 MGA-YDÜ MAGEM Arena

Anahtar Kelimeler:
BasketbolKKTC Basketbol FederasyonuErkekler U20 Ligi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bugün hangi maçlar var?
Bugün hangi maçlar var?
UEFA'dan A Milli Futbol Takımı'na ceza
UEFA'dan A Milli Futbol Takımı'na ceza
Anadolu Efes, Darüşşafaka'yı mağlup etti
Anadolu Efes, Darüşşafaka'yı mağlup etti










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim