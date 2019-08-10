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Bayern Münih, Ivan Perisic transferini bitirdi

Leroy Sane'yi kadrosuna katmak için uzun uğraşlar veren Bayern Münih, Alman yıldızın sakatlığı sonrasında Ivan Perisic'i kadrosuna kattı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 15:04
Bayern Münih, Ivan Perisic transferini bitirdi

anya Bundesliga ekibi Bayern Münih, aradığı kanat oyuncusunu Çizme’de buldu.

Sky Sport Italia’nın haberine göre; Alman devi, Manchester City’den transfer etmek istediği Leroy Sane’nin sakatlanması sonrasında Inter’in Hırvat yıldızı Ivan Perisic’i kadrosuna kattı.

Bayern, 30 yaşındaki oyuncu için ilk yıl kiralama bedeli olarak 5 milyon Euro ödeme yapacak ve anlaşmada 20 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu bulunuyor.

30 yaşındaki futbolcu 2011-2015 yılları arasında Almanya'da Borussia Dortmund ve Wolfsburg takımlarında forma giydi.

Geçtiğimiz sezon Serie A'da 34 maça çıkan Perisic, 8 gol atıp 4 asist yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Bayern Münih
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