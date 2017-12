Bayern Münih'ten Beşiktaş'a yanıt

Fanatik'te yer alan habere göre, UEFA Şampiyonalar Ligi G Grubu'nda Türkiye'nin temsilcisi Beşiktaş, Alman rakibi Leipzig'i 2-1 yenerek grubu lider olarak tamamlamayı garantiledi.

Maç sonrasında da takımın İngilizce hesabı "Grubu namağlup tamamladık ve en yüksek puanı elde eden ilk Türk takımı olduk. Şimdi, Şampiyonlar Ligi'nde sıradaki kim?" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Siyah beyazlıların muhtemel rakipleri arasında yer alan Almanya'nın köklü kulübü Bayern Münih de, James Rodriguez'in el salladığı bir GIF paylaşarak 'Sıradaki biziz' anlamına gelen esprili bir yanıt verdi.

