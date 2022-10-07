Bayrak, Rumları çıldırttı!

AEK Larnaka ile Fenerbahçe’nin İstanbul’daki maçı ile Omonia - Manchester United’ın Güney Kıbrıs’taki maçı, bugünkü Rum gazetelerinde geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi, spor ekinde “İstanbul’da Boyun Eğdi… AEK Mücadele Etti, Ancak Daha Güçlü Rakip Yüzünden Mağlup Oldu” başlığıyla aktardığı haberinde, AEK’in Fenerbahçe’nin gücünden ve Şükrü Saraçoğlu’nu dolduran kalabalıktan korkmayarak mücadele ettiğini, ancak sayısal üstünlük sağlayamadığını yazdı.

Gazete, Fenerbahçe taraftarlarından bazılarının tribünlerde KKTC bayrağı ve KKTC atkısı açtığını kaydederek, Türk taraftarların bu eyleminin “kışkırtıcı” olduğunu belirtti.