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Bekir Romanya’dan yine kupa ile dönüyor

Bekir Devran Esendağlı’dan büyük bir başarı daha… 

30 Mayıs 2022 Pazartesi 12:01
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Bekir Romanya’dan yine kupa ile dönüyor

Romanya’da düzenlenen 12 yaş Tennis Europe turnuvasında Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü sporcusu Bekir Devran Esendağlı İkinci(2.)oldu.

Polonya’da düzenlenen Tennis Europe Turnuvasında aldığı başarının ardından Romanya’da da önemli bir başarı elde etti.

Turnuvaya ana tablodan giren Bekir, ilk maçını Romanyalı rakibi Darius Gabriel Tarastianu ile oynayarak 6-1/6-1 kazandı. İkinci maçını yine Romanyalı rakibi David Dumitru ile oynayan Bekir, 6-2/6-1 kazandı. Üçüncü maçında yine Romanyalı rakibi Tudor George Petroiu ile oynayarak 6-1/6-0 lık maç sonucu ile adını çeyrek finale yazdıran ülkemizin başarılı sporcusu Bekir, çeyrek finalde ise bir diğer Romanyalı rakibi,  Romanya 7 numaralı sporcusu olan Karlo Piticaru ile oynadığı maçı 6-2/6-3 lük skorla geçerek adını yarı finale yazdırdı. Yarı final maçında Ukraynalı rakibi Ukrayna’nın 5 numaralı sporcusu Bohomolkin Vladyslav’ı 6-1/6-1 lik skorla geçen Bekir, Tenis Europe gibi önemli bir turnuvada adını 2. kez finale yazdırdı. Finalde Moldovalı rakibi ukrayna sıralamasını 2 numarası olan Egor Tsvetkov ile oynadığı final maçında ilk seti 6-3 kaybeden başarılı sporcumuz Bekir, ikinci seti 6-4 alarak üçüncü sete çıktı. Üçüncü seti sadece 2 sayı fark ile 10-8 kaybeden sporcumuz böylesine önemli bir turnuvada 2.(ikinci) oldu.

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