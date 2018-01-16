Bekiroğulları kadrosunu güçlendirdi

BRT Spor'un haberine göre, Ara dönemde ilk transfer Bekiroğulları Masa Tenisi Alt Yapı Derneği’nden geldi.

Genç bayanlarda ferdi sporcu Bilge Ervandar’ı kadrosuna katan Bekiroğulları Masa Tenisi Alt Yapı Derneği bu sezonda hem gençler liginde hemde büyükler liginde şampiyon olmayı hedefliyor.

Antrenör Hasan Bekiroğulları’nın gözetiminde çalışan takım bu sezon hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ve iyi çalıştıklarını söyleyen Bekiroğluları “Takımıma güveniyorum” dedi.