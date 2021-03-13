Belhanda ezeli rakibe gidiyor

Sözleşmesi feshedilen Belhanda İstanbul'dan ayrılmadı.

Menajeri Fenerbahçe ile Başakşehir arasında mekik dokuyor.

Faslı futbolcu kendisini 9 yıl önce çok kisteyen Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor...

Galatasaray'ın haklı sebep iddiasıyla sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği Younnes Belhanda takım arkadaşlarıya vedalaştıktan sonra kendisine yeni bir yol çizmek için arayışlara girdi bile.

İstanbul'dan ayrılmayacağı kurulu düzenini bozmayacağını belirten Belhanda bir zamanlar kendisini çok isteyen bir kulübe göz kırpıyor.

Takvim'in haberine göre, menajeri D'Avila Fenerbahçe ile Başakşehir arasında mekik dokurken Faslı futbolcu 2012/13 yılında kapısından döndüğü Fenerbahçe'de forma giymek istiyor.

Fenerbahçe o sezon Belhanda ile kesin olarak el sıkışmış ancak Montpellier Başkanı son anda yıldız oyuncuyu satmaktan vazgeçmişti...