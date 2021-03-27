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Belhanda, La Liga yolcusu!

Galatasaray'dan ayrılan Younes Belhanda, La Liga yolcusu.

27 Mart 2021 Cumartesi 16:56
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Belhanda, La Liga yolcusu!

İspanyol basını Valencia'nın 31 yaşındaki futbolcu ile ilgilendiğini yazdı.

İspanya'da yayın yapan Fichajes'in haberine göre Valencia, bonservisi elinde bulunan Faslı yıldız transfer etmek için girişimlere başladı.

İspanyol ekibinin Belhanda ile yakın zamanda sözleşme imzalayabileceği belirtildi.

Haberde ayrıca Valencia Teknik Direktörü Javi Garcia'nın da Younes Belhanda'nın transferine onay verdiği iddia edildi.

Belhanda, 2017-2021 yıllarında formasını giydiği Galatasaray'da tüm kulvarlarda 131 maçta 22 gol attı.

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