Belözoğlu: Sonumuzu düşünmeden görevimizi yapacağız

Fenerbahçe'de Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları sürüyor. Sarı-lacivertlilerde antrenman sonrası teknik sorumlu Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

''Sezon sonu için kafamda hiçbir plan yok. Yapmam gerekeni saha içinde biliyorum. Futbolculuğumda nasıl her maç için mücadele ettiysem sportif direktör olarak nasıl her günümü burada geçirdiysem şimdi de zekamı ve kalbimi buraya vermeye devam edeceğim. Teknik direktörlüğün dinamikleri biraz farklı. 10 hafta sonrası için planım Fenerbahçelilerin yüzünü güldürmek. En büyük hayalim bu''

''İç saha performansımız üzerinde çalışacağız''

''Oyunun bize kattığı değerler var. Daha iyi yapmamız gereken şeyler var. Gerçekçi olmak lazım, özellikle iç saha performansı üzerinde çalışacağız. Fenerbahçe'nin topa daha çok sahip olduğu ve daha reaksiyonel bir takım için pragmatik çözümler bulacağız''

''Hayalim ülkenin en iyi teknik adamlarından olmak''

''Fenerbahçe, buraya gönül veren herkesin Fenerbahçe'si. Her teknik adamın kendine has özellikleri var. Ben de kendi deneyimlerimi, futbol oynarken dahi geliştirmeye çalıştırdığım özellikleri oyunculara aktarmaya çalışacağım. Benim de hayalim bu ülkenin yetiştirdiği en iyi teknik adamlardan olmak.''

''Erol Bulut ile tercihleriyle ilgili hiç konuşmadık''

''Fenerbahçe çok büyük bir değer. Sayın başkanımız cefakarca elinin taşın altına koyuyor. Erol Bulut benim eski arkadaşım. Biz onunla birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Biz hayata dair futbola dair değerlendirmelerimizi yaparız. Kendisiyle bugüne kadar tercihleriyle alakalı, oyun dizilişiyle alakalı, bir teknik adam için rahatsız edecek konuşma yapmayacak biri olduğumu zaten Erol Bulut bilir. Fenerbahçe'nin beklentileri çok yüksek. Ben daha önce de söyledim. Burada şampiyonluklar yetmez. Biz elimizden geldiğince Erol hocamıza o ortamı hazırlamaya çalıştık. Hepimizin hataları vardır. Burada kimse kimsenin işine karışmadı. İyi bir teknik direktör de işine kimseyi karıştırmaz zaten. Ben bunu Erol hocaya hakaret sayarım. Hocanın eline giden kağıtlarda ne yazdığına vakıf değilim ama bir bilgilendirme dışında bir şey olduğunu düşünmüyorum.''

''Sezon başında Vedat'ın gitmesiyle Allahyar elimizde kaldı ve sonra başka oyuncular transfer ettik. Samatta yeniden çıkış arayan bir oyuncuydu. Hemen hemen herkesin istediği bir oyuncuydu. Papiss Cisse 20'nin üzerinde gol attı. Biz pragmatik çözümler denedik. Futbolda bazen 2+2, 4 etmez. Futbolda bunun tam anlamıyla karşılığı olmaz. Ama ben genel anlamda iyi takım kurduğumuzu düşünüyorum. Bence zaten hemen hemen herkesin iç sahayla ilgili bir düşüncesi var. Ritmi ayarlayan, topu kaptırdığında hemen kazanacağını hissettiren Fenerbahçe hedefimiz. İşimizin kolay olmadığının bilincinde her türlü sorumluluğu alacağız''

''Yurt dışından yardımcı gelecek''

''Covid'e yakalanan iki hocamız var kadroda. O yüzden Selçuk Şahin'i sahaya indirdik. Tabii ki bir kulübün hiyerarşisi olmalıdır ama Volkan da Selçuk da ben de Fenerbahçeliyiz. Fenerbahçe'ye değer katmış, Fenerbahçe'nin kıymetini bilen kişilerin ekibimde olsun istiyorum. Teknik ekibe yurt dışından bir isim gelecek. Yine Süper Lig'i yakından tanıyan bir yardımcı da olacak.''

''Sportif direktörlüğe devam edeceğim''

''Sportif direktörlük deyince transfer akıllara geliyor. Tabii bunun finansal boyutu, hukuksal konular var. Önümüzdeki senenin kadrosunun şekillenmesinde, bütçenin aşağı çekilmesinde görevim devam edecek. Biz bu senenin takımını yaparken yüzde 60, yüzde 70 oranında bir sonraki sezonun takımını yapmıştık. Ufak dokunuşlarla bu takım sezon sonunu rahat bir şekilde getirecektir. Sportif direktörlük görevimi sürdüreceğim''

''Fenerbahçe'nin menfaatleri için elimden geleni yapacağım''

''Bizden yana ne isteniyorsa bunu yapmak için elimizden geleni yapacağız. Benim 10 haftayı programlamaktan başka yapacağım bir şey yok. Başka bir şeye de konsantre olmak istemiyorum. Ekibimize 2 kişi dahil olacak. Biz Fenerbahçe'nin beklentilerini karşılarsak sezon sonuna bakacağız. Hatta Alper'e dedim; Sonunu düşünen kahraman olamaz diye. Tabii işin esprisi. Fenerbahçelilere uyandıklarında mutlu olacakları bir takım vermek istiyoruz. Fenerbahçe'nin menfaatleri için elimden geleni yapacağım''

''Benim kariyer planım bu değildi''

''Sezon başında da söyledim. Birçok hedefim ve hayalimden vazgeçerek bu göreve başladım demiştim. Futbol bilgisi olan bu ülkede kime sorsanız benim kariyer planımın bu şekilde devam etmesini doğru olarak göstermez. Zaten benim kariyer planım da bu değildir. Ama ne olursa olsun ben burada Fenerbahçe'nin başarısı için verilen görevleri en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Hiçbir zaman pişman olmayacağım. Sonuç bizi buraya getirdi. Durmayacağız ve elimizi taşın altına koyacağız''

''Federasyonumuzun bu şampiyonlukları eklemesini temenni ediyorum. En doğru en hakkaniyetli kararın verileceğini düşünüyorum. Birçok efsane gördük, çocuklarımıza anlattık. Onların şampiyonluklarını da saymamız gerekiyor.''

Emre Belözoğlu'dan Ümit Özat açıklaması

''Üzülüyorum. Ümit Özat'la aynı takımda oynamadım. Sadece milli takımda 10-15 maç oynamışızdır. Kendisiyle kişiselleştirebileceğim hiçbir diyaloğumuz olmadı. Antrenörlüğünde de maç öncesi hep gidip selam vermişimdir. İş ne olursa olsun Fenerbahçe'nin menfaatine dayandığında ben söylemem gerekenleri söylememem gerektiğini düşünüyorum. Bugün konuşmamam gerektiğini düşünüyorum. Benim söyleyebileceğim, Fenerbahçe formasını bir dakika bile giymiş her oyuncu değerlidir. Sahanın dışında futbolculuğun ne kadar zor bir meslek olduğunu ben bilirim. O yüzden kimse için bu kadar fütürsüzce cümleler kullanmam.''

''Sonumuzu düşünmeyeceğiz''

''Her maçı kazanmak için oynayacağız. Bu net bir şekilde hissettireceğiz. Ama bazen futbolda olmuyor, skorlar gelmiyor. Biz kazanmayı istediğimizi göstereceğiz. Bunu yapabilecek kadromuz var. Her maç çok önemli ama benim için en önemli maç ilk maç. Sonumuzu çok düşünmüyoruz. Sonumuzu düşünmeden görevimizi yapacağız. Takımın mutlu olması demek camianın mutlu olması demek. Önce takımın mutlu olması gerekiyor. Sezon sonunda da gereken neyse yaparız. Ben başkanımızın ne olursa olsun devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizi layık görürlerse biz de Fenerbahçe için elimizden geleni yapacağız''

''Ozan Tufan'a eksiklerini çekinmeden söylüyorum''

''Ozan Tufan'ı ne kadar sevdiğimi yüz yüze söylediğim için burada da rahatlıkla söyleyebilirim. Gelişimine bire bir şahit olduğum oyuncuların başında. Eksiklerini gördüğümde çekinmeden söylüyorum. Biraz üzülüyor, biraz kızıyor. Ama futbolcular bazen ona gerçekleri söylemeyenleri etrafında barındırırlar. Ancak Ozan'ın evlilikle beraber de hem sahada hem hayatında çok daha güzel ivmeleneceğini düşünüyorum. Futbolcu kaç yaşına gelirse gelsin gelişimine devam etmelidir. Futbolu sevmek buradan geçiyor. Her gün hedef koyacaksınız. Ozan Tufan da bu takımın çok değerli bir oyuncusu. Her arkadaşımıza çok ihtiyacımız var''