Benli’den Balkan rekorları ve madalyalar

Veteran atletimiz Ayten Benli’den dün çok sevindirici haberler aldık. Balkan şampiyonlukları ve rekorları haberleriyle göğsümüz kabardı.

Ayten Benli, Bulgaristan’ın Stara Zagora kentinde 22-24 Eylül 2017 tarihlerinde düzenlenen Balkan Masterler Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye Milli Takımı adına yarıştı.

Dördü ferdi ikisi takım yarışlarına katılan Ayten Benli rekorlar kırarak madalyalar kazandı.

Ferdi yarışmalarda yüksek atlama dalında 1.25, üç adım atlamada 8.69 derece elde eden Ayten Benli altın madalya kazanırken Balkan rekorunu da kırdı.

Takım yarışmasında 4.43.21’lik dereceyle 20 yıldır kırılamayan rekor da kırılmış oldu.

Ayten Benli ayrıca uzun atlama dalında 4 metreyle birincilik ve 100 metrede üçüncülük kürsüsüne çıktı.