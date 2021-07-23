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Benzema koronavirüse yakalandı

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Real Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema'nın koronavirüs testi pozitif çıktı.

23 Temmuz 2021 Cuma 12:50
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Benzema koronavirüse yakalandı

Real Madrid, Fransız golcüsü Karim Benzema'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sağlık durumunun iyi olan Benzema evde karantinada kalacak, test sonucu negatife döndükten sonra takımla çalışmalara başlayabilecek.

Anahtar Kelimeler:
Karim BenzemaBenzema
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