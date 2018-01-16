Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
113832
ALTIN
162.954
DOLAR
3.7983
STERLİN
5.2243
EURO
4.6421
Tüp bebek nasıl olur?
Tüp bebek nasıl olur?
Şık ve ince görünmek imkansız değil!
Şık ve ince görünmek imkansız...
'Yemek yerken fazla konuşmak' günah değil belki ama!..
'Yemek yerken fazla konuşmak' günah...
Saç ektirirken dikkat!
Saç ektirirken dikkat!
Uçuş görevlisinden şaşırtan uyarı!
Uçuş görevlisinden şaşırtan uyarı!

Berkalp Yalova’da

Yalova, takımın başına tecrübeli isim Cenk Berkalp’ı getirdi.

16 Ocak 2018 Salı 12:00
Berkalp Yalova’da
banner10

BRT Spor'un haberine göre, Süper Lig’de zor günler geçiren ancak ligin ikinci devresine iyi hazırlanan Yalova, takımın başına tecrübeli isim Cenk Berkalp’ı getirdi. Bilindiği üzere ligin ilk devresinde takımın başında Derviş Kolcu bulunuyordu. Bir süredir Cenk Berkalp ile görüşmelerini sürdüren Yalova, tecrübeli teknik adamla her konuda anlaşma sağladı. Berkalp, ligin ikinci devresinde Yalova’nın başında olacak.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nefes kesen maç GAÜ’nün
Nefes kesen maç GAÜ’nün
Bu onur KKTC’nin
Bu onur KKTC’nin
Filede klasman tamamlanıyor
Filede klasman tamamlanıyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim