Berkalp Yalova’da

BRT Spor'un haberine göre, Süper Lig’de zor günler geçiren ancak ligin ikinci devresine iyi hazırlanan Yalova, takımın başına tecrübeli isim Cenk Berkalp’ı getirdi. Bilindiği üzere ligin ilk devresinde takımın başında Derviş Kolcu bulunuyordu. Bir süredir Cenk Berkalp ile görüşmelerini sürdüren Yalova, tecrübeli teknik adamla her konuda anlaşma sağladı. Berkalp, ligin ikinci devresinde Yalova’nın başında olacak.