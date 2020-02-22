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Beşiktaş 2-2 Trabzonspor

Türkiye Süper Lig'in 23. haftasının ilk derbisinde Beşiktaş ve Trabzonspor, Vodafone Park'ta kozlarını paylaştı.

22 Şubat 2020 Cumartesi 21:05
Beşiktaş 2-2 Trabzonspor
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Türkiye  Süper Lig'in 23. haftasının ilk derbisinde Beşiktaş ve Trabzonspor, Vodafone Park'ta kozlarını paylaştı. Kıran kırana geçen mücadelede kazanan çıkmazken karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Bu skorla Trabzonspor puanını 45'e yükseltirken, Beşiktaş 37 puanla 7. sırada yer aldı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 23. haftasında ligin iki dev ekibi Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada Trabzonspor 5. dakikada Sörloth ile öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlanırken 2. yarıda tam 3 gol geldi.

57. dakikada ev sahibi ekibin yeni transferi Kevin Prince Boateng ağları havalandırdı. Bu golün ardından da baskısını sürdüren siyah-beyazlılar adına ikinci gol hırvat oyuncu Domagoj Vida'dan geldi. Geriden gelip öne geçmeyi başaran siyah-beyazlılar skor üstünlüğünü 90+1. dakikaya kadar koruyabildi. Trabzonspor'un Norveçli süper yıldızı Sörloth attığı golle skoru 2-2'ye getirirken mücadelenin de sonucunu belirledi.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Ruiz, Vida, Caner, Atiba, Elneny, Lens, Boateng, N'Koudou, Burak

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Doğan, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Sturridge, Sörloth

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşTrabzonspor
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