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Beşiktaş 4. transferini açıkladı

12 Ağustos 2019 Pazartesi 14:49
Beşiktaş 4. transferini açıkladı

Beşiktaş Kulübü, Fransa İkinci Futbol Ligi (Ligue 2) ekibi Guingamp'ın Portekizli sol beki Pedro Miguel Braga Rebocho'nun 1 yıllığına kiralandığını duyurdu.

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Rebocho'nun satın alma opsiyonuyla kiralandığı belirtilerek, "Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Pedro Miguel Braga Rebocho'ya, 'Beşiktaş ailesine hoş geldin' der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Rebocho, bu sezon 3 haftası geride kalan Ligue 2'de 1 maça çıktı. Portekizekibi Benfica'nın altyapısından yetişen Pedro Rebocho, 2017-2018 sezonundan bu yana Guingamp forması giyiyordu.

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