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Beşiktaş - Antalyaspor maçı ertelendi

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının ardından Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor maçı ertelendi. İstanbul'daki bombalı saldırıda 6 kişi ölürken, 53 kişi yaralandı.

13 Kasım 2022 Pazar 18:00
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Beşiktaş - Antalyaspor maçı ertelendi



İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı meydana geldi.

Saldırının ardından Taksim'e yakın bir konumda oynanacak olan Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor maçının ertelendiği duyuruldu. 

Taksim'deki bombalı saldırıda 6 kişi ölürken, 53 kişi yaralandı.

TFF'den yapılan açıklamada, "İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrasında TFF Yönetim Kurulu, yaptığı değerlendirme sonucunda, Vodafone Park'ta bu akşam saat 20.00'de oynanması gereken Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını ileri bir tarihe ertelemiştir.

Milletimizi büyük bir üzüntüye boğan bu acı olay sonrasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet; yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. 

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